Socialité de la littérature. Avec Claude Duchet

Dans un texte paru en 1971 dans le tout premier numéro de Littérature, Claude Duchet définissait la "socio-critique" comme "une sémiologie critique de l’idéologie" qui a pour but "d’installer […] le logos du social au centre de l’activité critique et non à l’extérieur de celle-ci". En 2021, ce texte fondateur a eu cinquante ans. Les revues Études françaises et Littérature fêtent cet anniversaire ensemble, de part et d'autre de l'Atlantique, en proposant de relire l’œuvre de Claude Duchet dans deux numéros distincts dont la parution simultanée vient souligner la complexité de cette pensée de la socialité de la littérature. Loin de prendre les formes traditionnelles de l’hommage ou du bilan, ce double numéro est d’abord l’occasion d’un dialogue critique qui permet d’évaluer l’apport de la sociocritique des textes à ce que l’on a coutume d’appeler la théorie littéraire, de le questionner et d’en saisir les développements et les voies d’exploration sur un demi-siècle. Littérature propose ainsi un sommaire "Relire Claude Duchet. Cinquante ans de sociocritique", tandis que, sous ce même titre de "Relire Claude Duchet", la revue Études françaises illustre la fécondité des dialogues que la sociocritique a ouverts avec d’autres disciplines comme la psychanalyse ou l’histoire, ainsi qu’avec d’autres courants théoriques tels que la poétique, la sociogénétique, la sociopoétique ou encore la sociologie de la vie et des pratiques littéraires, de la création littéraire et de la réception des œuvres.

(Photo.: ©Patrick Maurus)