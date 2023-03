Brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes

Sous la direction de

Manon Berthier, Caroline Dejoie, Marys Renné Hertiman, Mathilde Leïchlé, Anna Levy, Cassandre Martigny, Suzel Meyer, Maud Plantec Villeneuve

Nous savons l’importance de faire émerger des modèles identificatoires alternatifs, positifs, puissants, pluriels et complexes, afin de nous penser au contact des mythes et de les faire circuler parmi celleux qui les cherchent.

Réunissant des contributions de nature et de styles différents – essai, poésie, conte, témoignage, illustration, photographie, performance, et parfois, pour certaines, au carrefour de ces formes –, cette encyclopédie brouillonnesque propose de traverser cent mythes, des sœurs Zorya à Agrippine en passant par Fifi Brindacier, Saint·e Eugén·i·e et Baba Yaga.

Les notices ébauchent le « devenir mythe » de certaines figures et des récits auxquels elles sont associées, tout en mettant l’accent sur les réinterprétations qui en ont exploré le potentiel subversif, créateur et politique, pour les libérer des constructions patriarcales dans lesquelles elles ont longtemps été enfermées.

Cette encyclopédie se veut joyeuse, accessible et résolument féministe ; nous espérons que ces nouvelles lectures invitent à lire le monde autrement.

Pour des informations complémentaires et des ressources en ligne, voir la page du carnet Hypothèses des Jaseuses consacrée à cette publication.

Sommaire

ZORYA par Marys Renné Hertiman et Lucille Lefrang

YAKUMAMA par Marys Renné Hertiman

X par Anonyme

WILGEFORTE par Maïc Baxane

VLASTA par Aurore Turbiau

VASHTI par Camille Islert

VAMPIRESSES par Caroline Dejoie

URSULA · URSULE DE COLOGNE par les Ursulalala

TRYPHINE, DERNIÈRE FEMME DE BARBE BLEUE par Mathilde Leïchlé

SPHINGE par Cassandre Martigny

SORCIÈRES DES MERS par Marys Renné Hertiman

SORCIÈRE par Caroline Dejoie, avec Claire Salles

SOLDATES INCONNUES par Marys Renné Hertiman

SIRÈNES par Andrée Ospina et Caroline Dejoie

SÎMORGH : HABITER LES SEUILS par Marc Jahjah et Odonchimeg Davaadorj

SIBYLLE par Claire Salles

SERPENT par Maud Plantec Villeneuve et Oriane Plantec Villeneuve

SELKIES par Maud Plantec Villeneuve

SEDNA, LA MÈRE DE LA MER par Syrielle Deplanque

SAPPHO par Camille Islert

SANITÉ (SUZANNE) BELAIR par Malvina Barra, avec Suzel Meyer

SABINA (OU SABINE) DE STEINBACH par Eva Belgherbi

ROSIE LA RIVETEUSE par Alice de Charentenay

REINE DE LA NUIT par Inès Berlet

Q · POUR EN FINIR AVEC LES MYTHES SUR NOS CULS par Hélène Fromen

PYTHIES par Adèle Cassigneul

PHILOMÈLE ET PROCNÉ par Caroline Dejoie et Anna Levy

PHÈDRE par Cassandre Martigny

PETIT CHAPERON ROUGE (BAISE LE LOUP) par Caroline Dejoie

PERSÉPHONE par Isaline Dupond Jacquemart

PÉNÉLOPE par Maud Plantec Villeneuve

PANDORE par lou dimay

PAN par Léo Osmu

ONRYO, SAYONA ET AUTRES ESPRITS JUSTICIERS par Marys Renné Hertiman et Zoraida Pujade

NÉFERTITI par Eugénie Bourlet et Sandrine Samii

NANNY par Malvina Barra, avec Suzel Meyer

MUSES par Eugénie Bourlet

MORGANE, FÉES ET SORCIÈRES ARTHURIENNES EN AVALON par Manon Berthier et Féline Barre

MÈRE CORBEAU par Marys Renné Hertiman et Elena Moaty

MÉLUSINE par Mathilde Leïchlé

MÉDUSE GORGONE par Chloé Pretesacque et Élisa Boisseau

MÉDÉE par Anna Levy

MARY MUTHONI NYANJIRU par Malvina Barra, avec Suzel Meyer

MARIE MADELEINE par Mathilde Leïchlé

MARÍA LIONZA par Marys Renné Hertiman et Barbara Hertiman

MANMAN DLO, FORCE DE LA NATURE ET PROTECTRICE par Sandrine Samii

LYSISTRATA par Suzel Meyer

LOUP-GAROU par Caroline Dejoie

LOLITA par Maud Cazaux, avec Mathilde Leïchlé et Caroline Dejoie

LILITH par Camille Islert

KIMPA VITA par Malvina Barra, avec Suzel Meyer

KARABA par Marie Penicaut, Élise Huchet et Obroni

KALI · काली par Lise Desceul

JUDITH par Isaline Dupond Jacquemart

JOCASTE par Cassandre Martigny

JEANNE D’ARC par Elisabeth Ropartz

LES JASEUSES par des Jaseuses

ISMÈNE par Cécile Neeser Hever

IEMANJA par Marys Renné Hertiman et Claire Salles

HYPATHIE par Justine Muller

HEVA ET SARLAVE par Mathilde Lebon

HÉLÈNE DE TROIE par Claire Salles

GALATÉE par Vicky Gauthier, Cassandre Martigny et Caroline Dejoie

FURIES · ÉRYNIES par Suzel Meyer

FREYJA ET HYNDLA par Marys Renné Hertiman

FIFI BRINDACIER par Sophie Benard

FÉE par Walri

FÉE DU LOGIS par Maud Plantec Villeneuve

EUGÈN·I·E, SAINT·E ET TRANS par Clovis Maillet

DIBUTADE · ARTISTE FEMME par Mathilde Leïchlé

DIANE · ARTÉMIS par Vicky Gauthier et Caroline Dejoie

DAHUD par Maud Plantec Villeneuve

CYBORG par Caroline Dejoie et Maud Plantec Villeneuve

CLYTEMNESTRE par Palmyre de La Touanne

CLÉOPÂTRE par Eugénie Bourlet et Sandrine Samii

CIRCÉ par Cassandre Martigny

CENDRILLON par Manon Berthier

CASSANDRE par Mathilde Leïchlé et Suzel Meyer

CARIBAY ET LES AIGLES BLANCS par Marys Renné Hertiman

CALYPSO par Eugénie Bourlet

CALLISTO par Solène Raclot

(GUIDE POUR DEVENIR) BUFFY SUMMERS par Lissania Elchire

BRODEUSE DE DENTS ET AUTRES ÊTRES IMAGINAUX par Marc Jahjah et lou dimay

BÊTE À MAN IBÉ : REGARDER LE MONSTRE par Sandrine Samii

BÉGUINES par Éléonore de Beaumont avec des Jaseuses

BAUBÔ par Claire Salles et Caroline Dejoie

BARI · 바리 par Inhye Hong

BARBARA (SAINTE BARBE) ET CHANGÓ par Marys Renné Hertiman

BACCHANTES par Camille Islert

BABA YAGA par Estelle Saint-Georges

ATHÉNA · MINERVE par Mathilde Leïchlé

ARIANE par Marie Penicaut

ARACHNÉ par Éléonore de Beaumont

APHRODITE · VÉNUS par Vicky Gauthier et Camille Islert

ANTIGONE par Mathilde Leïchlé et Suzel Meyer

ANDROGYNE par Vicky Gauthier et Camille Islert

AMAZONES par Cassandre Martigny

ALINE SITTOÉ DIATTA par Malvina Barra, avec Suzel Meyer

AKKA par Syrielle Deplanque

AGRIPPINE par Cassandre Martigny