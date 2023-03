J. Duval, J. Heilbron, P. Issenhuth (dir.), Pierre Bourdieu et l’art de l’invention scientifique Enquêter au Centre de sociologie européenne (1959-1969)

Collectif

Pierre Bourdieu et l’art de l’invention scientifique Enquêter au Centre de sociologie européenne (1959-1969)

Sous la direction de Julien Duval, Johan Heilbron, Pernelle Issenhuth

Paris, Classiques Garnier, Classiques Jaunes, 2023

Ce livre analyse les pratiques de recherche qui ont rendu possibles les travaux de Pierre Bourdieu et de son équipe dans les années 1960. Fondé sur des archives inédites et des entretiens, il dévoile un art de l’invention scientifique et éclaire un moment unique de l’histoire des sciences sociales.

