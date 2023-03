Trans*mission poétique : chercher l'héritage non-binaire (Printemps de la Poésie 2023)

Une performance à quatre voix hors de la binarité des genres​

UN ÉVÉNEMENT DÉCOUVERTE proposé par le Collectif Trans*mission poétique​

Le 27 mars 2023, Bachibouzouk (Rue des Jardins 12), Vevey, 19h00, entrée libre au chapeau (autre dates sur le site du Printemps de la Poésie)

Quatre artistes non binaires partent en mission poétique : trouver des traces de personnes à qui s’identifier dans le passé et penser leurs propres luttes pour mieux écrire leurs futurs.

Les personnes hors des normes de genre — et plus généralement LGBTIQ+ — ont de tout temps fait face à de nombreux obstacles dans la transmission de leurs histoires de vie, laissant aux nouvelles générations la lourde tâche de se construire avec, pour héritage, silences, tabous et impensés.

Sous forme de dialogues et de témoignages poétiques à plusieurs voix, « Trans*mission poétique » illustre la diversité des vécus non binaires de ses quatre interprètes, artistes protéiformes — Ezra Sibyl Benisty, Klimte, Linn Molineaux et Loïc Valley — qui luttent pour penser autrement qu’en identités « homme » et « femme ».

La poésie, genre mouvant par excellence, leur permet ainsi de se pencher sur le passé et d’imaginer, à plusieurs, les archives du futur. Ce dialogue s’essaie, en multipliant les points de vue, à célébrer joyeusement la filiation queer et poétique, dans un effort collectif indispensable pour la compréhension de soi, de l’autre et de nos origines communes.