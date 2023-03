Studium Deutsche Sprache und Literatur (Genève)

Der Studiengang Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Genf:

Germanistik studieren im internationalen Umfeld mit individuellsten Betreuungsverhältnissen und optimalen Berufschancen



Wir bieten ein komplettes Bachelor- und Masterstudium (Neuere deutsche Literatur, Mediävistik, Linguistik) jenseits des Massenbetriebs



- mit persönlicher Schwerpunktsetzung (z.B. bei intermedialen Beziehungen, Literatur und Wissen, Komparatistik, interdisziplinären Mittelalterstudien) und Praxisbezug (Polito- und Genderlinguistik, Edition, Praktika in Literaturarchiven etc.)

- mit einzigartigen Betreuungsverhältnissen in kleinen Unterrichtsgruppen

- mit Zugang zum europäischen Austauschprogramm für Mobilität im Studium

mit Anschlussmöglichkeit der Ausbildung für – auf dem hiesigen Arbeitsmarkt begehrte – Deutschlehrende und vielen weiteren Berufsmöglichkeiten

- mit Standorten im Herzen der frankophonen Stadt Genf und ihrem internationalen Flair.

Anmeldung für das Herbstsemester 2023 bis zum 30. April 2023, für das Frühlingssemester 2024 bis zum 30. November.



Weitere Informationen: https://www.unige.ch/lettres/alman/de/.



Für Fragen wenden Sie sich gerne an PD Dr. Georges Felten (georges.felten@unige.ch) – und besuchen Sie unsere digitale Informationsveranstaltung:



Am Montag, den 20. März 2023, um 18.00 Uhr stellt sich der Studiengang Deutsche Sprache und Literatur online via Zoom vor. Alle Interessierten sind herzlich zur kurzen Präsentation mit Raum für ihre Fragen eingeladen!



Einwahldaten:

https://unige.zoom.us/j/67674002495?pwd=Zko3a3N4SVcxdXdJZzN6Wm1EZnAyUT09

Meeting-ID: 676 7400 2495

Kenncode: 688679