Olivier Charneux, Le Glorieux et le Maudit. Jean Cocteau-Jean Desbordes : deux destins

Après la mort de Radiguet, Jean Cocteau rencontre un jeune provincial surdoué dont les textes et la personnalité le séduisent. Ils vont vivre sept ans ensemble. Lorsque Jean Desbordes le quitte, Cocteau écrira La Voixhumaine, déchirante transposition de leur rupture. De son côté, Desbordes poursuit sa carrière de romancier et dramaturge, avant de se détacher du monde culturel et mondain. Il se marie. La guerre éclate. Il s’engage dans la Résistance et deviendra un héros. Arrêté par la Gestapo, il refuse de donner ses compagnons et meurt sous la torture. Un livre militant, sur une figure injustement oubliée de l’histoire littéraire, de l’Histoire tout court. Et un nouveau regard sur Cocteau.

Olivier Charneux a publié au Seuil : L’Enfant de la pluie, Être un homme. Chez Stock : Les Dernières Volontés, La Grande Vie, Nousvivons des vies héroïques. Chez Robert Laffont : Les guérir. Chez Grasset : Tant que je serai en vie. Chez Séguier : Le Prix de la joie.