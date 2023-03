Contrat doctoral en littérature française, en études cinématographiques et/ou en histoire culturelle. XIXe-XXIe s. (projet ARENES, Limoges)

Contrat doctoral en littérature française, en études cinématographiques et/ou en histoire culturelle (XIXe-XXIe siècle)

dans le cadre du projet ARENES – Université de Limoges (EHIC 13334)

L’Université de Limoges recrute au 1er octobre 2023 un doctorant ou une doctorante pour le projet ARENES : « Arènes du sport - scènes et fabrique(s) de l’événement sportif », lauréat du programme ANR/DFG 2022.

Ce contrat se clôtura officiellement le 30 septembre 2026.

Le doctorant ou la doctorante recruté(e) sera rémunéré(e) sur une base salariale de 2044,12 € brut/mois. Il/elle mènera ses travaux à l’Université de Limoges au sein de l’Unité de Recherche Espaces Humains et Interactions Culturelles (EHIC – UR 13334) sous la supervision de Thomas Bauer, responsable du projet pour l’établissement, en coopération avec les autres chercheurs permanents de l’axe 3 « Espaces des cultures médiatiques (genres et imaginaires) », et en concertation avec les autres participants au projet, qui implique 6 partenaires (4 partenaires français et 2 partenaires allemands).



Le programme ARENES a pour objectif de générer des connaissances sur l’histoire et les représentations des arènes du sport (XIXe-XXIe siècle), dans un contexte français, franco-allemand, européen et/ou global. L’équipe de recherche ARENES s’attend à des résultats significatifs grâce à la conception de six thématiques dont le potentiel heuristique devrait permettre une étude culturelle productive sur les arènes du sport – (1) « Les espaces : le mondial et le local », (2) « Les temporalités : l’événementiel et le sériel », (3) « Le sport, un monde à part : le non-politique et le politique », (4) « Le corps sportif : le vécu la représentation », (5) « La diversité sociale : l’intégration et l’exclusion », (6) « La liminalité : la transgression et le contrôle public ». Toutes ces thématiques représentent un examen critique et une nouvelle évaluation nécessaire des hypothèses traditionnelles sur les arènes du sport dans une perspective transnationale.



Plus spécifiquement, on attend du doctorant ou de la doctorante qu’il/elle concentre son attention sur la thématique suivante : « l’expérience du stade ». L’objet est d’étudier dans la fiction contemporaine les expériences vécues (émotions, sensations, réflexions) au cœur des arènes sportives, selon un ou plusieurs points de vue (joueurs, spectateurs, arbitres, coaches, stadiers, speakers, journalistes…). Le doctorant ou la doctorante s’appuiera sur un corpus de récits sportifs transmédiatiques français ou francophones (mais pas exclusivement), littéraires et/ou filmiques, allant de la Belle Époque à nos jours. Du ring de boxe au vélodrome, de l’autodrome au stade de football, du stade nautique à l’arène de rodéo, bien des lieux et atmosphères seront à étudier pour mieux comprendre l’essence du sport qui se joue au cœur de la modernité sociétale.



Documents à joindre à la candidature :

1. Une lettre de motivation à l’attention du responsable du projet à Limoges (Thomas Bauer) expliquant l’intérêt du/de la candidat(e) pour cette recherche et les compétences qu’il/elle envisage de mobiliser pour la mener à bien ;



2. Un projet de thèse personnel (4 à 5 pages) en lien avec la thématique présentant l’aire d’investigation, la période historique et un premier corpus ;



3. Un CV détaillé ;



4. Une copie du document certifiant le niveau d’étude requis.



Critères de sélection :



1. Un Master 2 – ou équivalent – en littérature française, en études cinématographiques ou en histoire culturelle dont la soutenance doit avoir lieu avant septembre 2023 (avec une note minimum de 14,00 au mémoire sauf dérogation examinée en conseil de l’École Doctorale) ;



2. Une connaissance de l’histoire culturelle du sport ;



3. D’excellentes capacités de communication ;



4. Une maîtrise parfaite du français parlé et écrit et une bonne connaissance d’une langue étrangère ;



5. Un grand sens de l’organisation.

Informations complémentaires :



· Localisation : Université de Limoges



· Date de début du contrat : 1er octobre 2023



· Type de contrat : contrat doctoral de 36 mois à temps plein



· Salaire indicatif : 2044,12 € brut/mois



Procédure de sélection :

Les documents requis doivent être envoyés à l’adresse e.mail du responsable du projet : thomas.bauer@unilim.fr. L’objet du courriel devra être : « Candidature contrat doctoral ARENES ».



Tous les documents doivent être soumis avant le 5 mai 2023 et joints au format PDF. Les candidatures incomplètes ou envoyées après l’échéance ne seront pas prises en compte.



Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel au plus tard 19 mai 2023 et invité(e)s à prendre part à des entretiens organisés à Limoges (ou en distanciel) début juin 2023.



Pour plus d’informations sur le projet ARENES et le laboratoire de recherche EHIC :

https://www.unilim.fr/ehic/projets/projets-anr/arenes-arenes-du-sport-scenes-et-fabriques-de-levenement-sportif/