Marion Lieutaud

Giordano Bruno, la philosophie et la fureur Archéologie d'un paradoxe

Paris, Classiques Garnier, Savoirs anciens et médiévaux, 2023

Quels schèmes de pensée singuliers, transmis, transformés et réinventés au cours des siècles, depuis l’Antiquité jusqu’à l’orée des Temps Modernes, ont rendu possible la conception philosophique et paradoxale des « héroïques fureurs » de Giordano Bruno (1548-1600) ?

