Revue Bertrand, n° 7

La Revue Bertrand publie des études et des documents liés à l’œuvre et à la vie de Louis (dit Aloysius) Bertrand.

Ouverte à toutes les approches critiques, elle vise à rendre compte de la richesse et de la diversité d’un corpus de textes peu étudiés : poèmes en vers, textes polémiques, œuvres théâtrales, prose narrative, dessins, articles journalistiques, textes de circonstance.

Beaucoup de pièces et de directions de l’œuvre principale, Gaspard de la Nuit, restent à explorer en outre et peuvent retenir l'attention de courants d'études contemporains dynamiques (dialogue des arts, histoire de l'édition, histoire du livre et du livre illustré, histoire de l'ésotérisme, des Lumières, du Romantisme, presse, médiévalisme, etc.). L'intertextualité avec laquelle joue l'écrivain dans les épigraphes et dans les textes constitue une véritable mine d'interrogations, Bertrand cherchant à se situer par rapport aux penseurs, artistes et écrivains de l’époque post-révolutionnaire mais aussi à ceux des xvie, xviie, xviiie et xixe siècles. Les marques que l'héritage revendiqué de la Révolution et des Trois Glorieuses ont laissé dans l'œuvre mériteraient également d'être approfondies : comment Bertrand se situe-t-il par rapport aux historiens, journalistes et penseurs contemporains dans son analyse de la France et de la littérature de la Monarchie de Juillet ?

Des manuscrits et documents attendent encore très certainement la visite de curieux, amateurs ou professionnels, tant dans les bibliothèques que dans des collections privées : nous serions heureux de publier des textes et dessins perdus ou inconnus.



Gaspard de la Nuit a par ailleurs inspiré de nombreux artistes du xixe siècle à aujourd’hui. Seuls quelques-uns de ces dialogues ont été étudiés. Des études sur les Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot en tant que source de nouvelles œuvres seraient donc également les bienvenues.



Nous invitons les collectionneurs, chercheurs, traducteurs, illustrateurs, éditeurs critiques, musicologues, écrivains et lecteurs passionnés à nous envoyer leurs propositions à l’adresse revuebertrand@gmail.com pour le 1er août 2023. Les articles pourront être envoyés jusqu’au 31 octobre 2023.



Contact : revuebertrand@gmail.com



Responsables : Jacques-Remi Dahan, Marion Pécher, Nathalie Ravonneaux