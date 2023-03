Anaïs Albert, La vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris (années 1880-1920)

Dans le Paris de la Belle Époque, de plus en plus d'ouvriers, d’employés et de petits fonctionnaires accèdent à la consommation. Les garde-robes se diversifient, les intérieurs populaires se peuplent peu à peu de meubles, comme la très convoitée armoire à glace, et la décoration envahit le logement. Les plus aisés des ouvriers et des employés arrivent même à acheter une bicyclette ou une machine à coudre. Cette nouvelle culture matérielle émerge grâce au développement du crédit qui donne accès financièrement à la consommation et de la publicité qui donne envie d’acheter des biens nouveaux. Georges Dufayel, en pionnier de cette révolution commerciale, a bâti un empire économique à la fin du siècle. Ses magasins grandioses, installés boulevard Barbès, deviennent les temples de la consommation populaire parisienne.

Ces objets et leurs usages témoignent également d’une culture populaire spécifique, encore marquée par la vulnérabilité économique et le recours à la débrouille. De la fréquentation du Mont-de-Piété à l’achat d’objets d’occasion chez les brocanteurs, en allant parfois jusqu’au vol, ces pratiques ressemblent bien souvent à des « consommations transitoires », non sans le risque, aussi, de la saisie des biens et de l’expulsion du logement. Touchant à l’histoire de la vie privée, des échanges économiques ordinaires et de la culture matérielle, cet ouvrage met en lumière à la fois les dominations multiples qui pèsent sur les classes populaires et les petits arrangements, les micro-résistances, qui traversent le peuple des choses et les choses du peuple.

SOMMAIRE

Remerciements

Préface. Les choses et les mots

Christophe Charle

Introduction

Quand la morale fait écran

Histoire de la consommation et histoire des classes populaires : des champs étanches ?

De l'histoire des ouvriers à celle des classes populaires

Pour une histoire sociale de la consommation

Consommation de masse ou consommation de classe ?

La Belle Époque, un chaînon manquant

La consommation : appartenance sociale, intégration et domination

La traque des objets et des individus dans les archives

La consommation populaire dans la capitale à la croisée des chemins

Chapitre 1. Dans l'intimité du logement

Une chambre à soi ? La variété des logements

Meublés, chambres de domestique et loges de concierge

« Être dans ses meubles » : l’idéal des classes populaires stables

Le loyer : prix de l’espace et rapport social

Foyers et feux

Se chauffer

Cuisiner

Le risque d’incendie

Le commerce autour du corps : les marchés de la mort et du médicament

Croyances populaires et consommation des remèdes

Le prix des soins

Mort à crédit

Chapitre 2. La culture matérielle des classes populaires

S’habiller en bourgeois ? Vêtements et accessoires

Importance et variété des garde-robes

La diffusion de la mode bourgeoise

La distinction est dans les détails

Les meubles, du nécessaire à l’imitation des classes supérieures

Le « coucher » : un mobilier définitivement acquis

Tables et chaises, entre nécessité et distinction

Le nuancier du rangement

Ni bureau, ni loisirs

La décoration, front pionnier de l’imitation

Des écrins pour la lumière

L’heure et la mesure

Des objets fragiles et inutiles ? Vases, vaisselle et bibelots

Précieuses mécaniques : la machine à coudre et la bicyclette

Lutte des classes et lutte des sexes

La machine à coudre, entre usage et possession

La bicyclette : un objet à la portée des classes populaires parisiennes

Chapitre 3. La consommation populaire à l’épreuve de la Grande Guerre

Pénurie et inflation : les classes populaires face à la déstabilisation de la consommation (1914-1926)

Garantir les nécessités et pénaliser le luxe : la gestion de la pénurie par les pouvoirs publics (1914-1919)

La « cherté de la vie » ou comment comprendre l’inflation

Les années 1920 : le démarrage avorté d’un nouveau cycle de consommation

Les mobilisations féminines autour de la consommation (1911-1919)

La consommation, un travail domestique alourdi par la guerre

Les émeutes contre la vie chère à Paris : histoire d’une absence

La consommation ou le « texte caché » de la grève des midinettes en mai 1917

Chapitre 4. Acheter à crédit

Panorama de la vente à crédit à Paris

Crédit public et crédit honteux : une cartographie de la vente à l’abonnement

Les magasins de crédit populaire : un système pyramidal

Le face-à-face, genèse de la mise à distance

Portraits de débiteurs anonymes

Concierges et abonneurs, des intermédiaires dans les quartiers populaires

Abonneurs/abonnés, histoire d’une mise à distance

Saisir les salaires : vers une reconfiguration de la relation de crédit

La saisie-arrêt des salaires ouvriers : une loi contestée aux effets imprévus

« Entre l’enclume et le marteau » : l’entrée des patrons sur la scène du crédit

Les débiteurs devant la justice de paix

Chapitre 5. « La publicité est l’âme du commerce »

Vendre la nouveauté

Le Palais de la Nouveauté : l’espace au service de la consommation

Le temps, une stratégie commerciale

Séduire le peuple, de nouvelles armes publicitaires

Multiplier les supports : presse, catalogue et chromos

Envahir la ville : l’Affichage national

Légitimer le crédit, solution de la question sociale

Chapitre 6. Le prêt sur gage au Mont-de-piété de Paris

Le Mont-de-piété de Paris, une institution de bienfaisance en difficulté

Une mission charitable : lutter contre l’usure

Une institution en « crise »

À la recherche des usagers du Mont-de-piété

Le matelas du nécessiteux : emprunteurs et objets idéaux

Clients et objets réels

Les bureaux auxiliaires du Mont-de-piété, les lieux du crédit

L’ouverture des bureaux auxiliaires : à la (re)conquête du peuple parisien

Le bureau auxiliaire ou la domination ordinaire

La lutte pour la valeur : emprunteurs, commissaires-priseurs et marchands de reconnaissances

Les commissaires-priseurs ou le monopole de l’estimation légitime

La « funeste industrie » des marchands de reconnaissances

« Trafic de reconnaissances » ou monnaie populaire ?

Chapitre 7. La vie sociale des objets dans les classes populaires

Objets du délit et marchandises de hasard : des acquisitions alternatives

Petits larcins dans un quartier populaire

Le commerce des « objets de hasard »

La mort sociale des choses ? Saisie, usage et usure dans les classes populaires

Être saisi : la privation et la dévaluation des biens

Usage et usure des objets dans les classes populaires

Conclusion

Sources

Bibliographie indicative

Index des notions

Table des figures et des tableaux

