Le territoire P.O.L. de la littérature contemporaine

Disparu accidentellement en janvier 2018, Paul Otchakovsky-Laurens n'aura pas pu fêter le quarantième anniversaire de la maison d'édition qu'il avait fondée en 1983, à partir des collections d'abord créées au sein de Flammarion puis de Hachette, où il avait accueilli entre autres Leslie Kaplan, Charles Juliet, Hubert Lucot, Antoine Vitez, Charles Reznikoff, Liliane Giraudon, Emmanuel Hocquard, Harry Mathews, Georges Perec (Prix Médicis avec La Vie mode d’emploi en 1978) ou Danièle Sallenave (Prix Renaudot avec Les Portes de Gubbio en 1980). Un volume supervisé aux Presses du Réel par Stéphane Bikialo, Maryline Heck et Dominique Rabaté vient aujourd'hui rendre hommage à cette exceptionnelle aventure éditoriale sous le titre P.O.L – Futur, ancien, actuel. On y interroge a ligne éditoriale, les parti-pris esthétiques et la possible délimitation d'un "territoire P.O.L" au sein de la littérature française contemporaine : un retour sur quarante années de publications qui rend compte de l'importance d'une entreprise éditoriale sans équivalent et d'une communauté d'auteurs dans l'émergence et la définition de ce qu'on peut appeler le contemporain en littérature.