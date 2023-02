Société des Textes Français Modernes : abonnement, parutions et accès au fonds numérique (267 vol.)

À côté des grands noms de la littérature (Ronsard en œuvres complètes, Corneille, Voltaire ou Chateaubriand) et des œuvres majeures, ou en collection (Du Bellay, Rotrou, Saint-Evremond, Scarron, Tristan l'Hermite), des auteurs moins connus (Angot de l'Eperonnière, Boindin ou Mareschal) et de nombreux textes rares, souvent en première édition moderne, les textes publiés par la STFM (distribution Classiques Garnier) offrent le panorama le plus riche et le plus varié de la littérature française de la Renaissance de la Renaissance au XXe siècle, édités selon des principes philologiques et éditoriaux rigoureux.



Catalogue de la STFM : https://classiques-garnier.com/collections



Les membres de la Société à jour de leur cotisation (cotiser sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/societe-des-textes-francais-modernes) reçoivent à un tarif préférentiel les deux nouveaux volumes annuels (ceux de 2023 seront disponibles fin 2023).



La cotisation pour 2023 est de 45 euros (étudiant : 35 euros) ; pour 10 euros de plus (55 euros ; étudiant : 45 euros), les membres cotisants à jour avant le 1er avril ont accès en ligne, durant l’année en cours, à la totalité du fonds numérisé (267 volumes).



L'acquisition de la totalité des volumes numérisés de la STFM peut se faire directement sur le site des Classiques Garnier, mais elle ne vaut pas adhésion à la STFM.



Pour la commande des volumes de l’année en cours, merci de bien vouloir privilégier la cotisation à la STFM (plus avantageuse que l’achat des deux volumes) via HelloAsso (ou autre moyen de paiement à convenir avec le trésorier : M. Alexandre de Vitry : adevitry [at] gmail.com)

—



Les deux dernières publications de la STFM (2022)



N° 266 : Éditer les œuvres complètes (XVIIIe siècle), dir. François Gevrey et Sylvain Menant



Dans le prolongement du volume consacré aux auteurs des XVIe et XVIIe siècles, le présent ouvrage veut souligner l’originalité des publications d’œuvres complètes des auteurs du XVIIIe siècle. C’est au siècle des Lumières que s’impose cette pratique éditoriale. Ces collections ont d’abord répondu à certaines motivations chez les libraires en quête de profits et chez les auteurs ou autrices en quête de reconnaissance. Elles ont permis de reconsidérer l’œuvre dans sa diversité en regroupant les genres pratiqués par des écrivains qui pouvaient être à la fois poètes et philosophes, dramaturges et romanciers.

N° 267 : Artémise, princesse de Carie. Histoire de ce Temps, éd. Frank Greiner.

Roman d’amour dont l’intrigue se développe dans un royaume perse de fantaisie, Artémise, Princesse de Carie (1635) est aussi un roman à clé, riche en nombreuses allusions à la France du temps de Louis XIII. Son auteur reste inconnu, mais de nombreux indices laissent penser que cette fiction héroïque et galante serait peut-être une œuvre de jeunesse de Mlle de Scudéry.

—



Les deux prochaines publications de la STFM (2023)



N° 268 : Christofle de Beaujeu, Les Amours (1589), éd. Ugo Pais.



N° 269 : Carmontelle, Proverbes, éd. Marie-Emmanuelle Plagnol et Sylvain Ledda.