Alice Zeniter. Politique de la fiction (Lieu-Dit, Paris)

Alice Zeniter. Politique de la fiction



« S’il y avait un message diffusé dans des haut-parleurs avant l’entrée en territoire de fiction, il ressemblerait, curieusement, à celui des assurances ou des banques jointes par téléphone : Patientez quelques instants, vous allez être mise en relation… » écrit Alice Zeniter dans Toute une moitié du monde.



Nous nous demanderons comment cette mise en relation avec des vies inconnues, que nous permet la fiction, permet d’aborder d’une façon qui lui est propre, le politique dans ses résonances subjectives et la vivacité de son présent.



Alice Zeniter est romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteure en scène de théâtre. Elle a publié six romans parmi lesquels Juste avant l'oubli (Flammarion 2015), L’Art de perdre (Flammarion 2017) et Comme un empire dans un empire (Flammation, 2020), et reçut de nombreux prix littéraires. Elle écrit également pour le théâtre et met en scène des pièces avec la compagnie Kobal’t. Son dernier livre Toute une moitié du monde (2022) explore ses expériences personnelles de lectrice avant tout, mais d'écrivaine aussi, et nous invite à repenser nos façons de lire les histoires qu'on nous raconte.