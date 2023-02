Pierre Steiner, La fabrique des pensées

Un citron, La Joconde et le Père Noël. Aucun de ces trois objets ne se trouve dans notre esprit, pourtant, nous parvenons à les concevoir. Comment ? Mobilisant les ressources du pragmatisme et de la philosophie des techniques, Pierre Steiner développe l’idée que nos pensées ne visent pas le monde mais y sont inscrites.

Les principales traditions philosophiques ont en commun le présupposé que l’esprit serait comme un archer qui aurait le pouvoir, par la pensée, de « viser le monde », ce que l’on nomme « intentionnalité », et l’idée que les techniques ne sont que des applications de celle-ci. Contre ces présupposés, l’auteur propose une relecture critique de l’histoire de la philosophie ainsi qu’une reconsidération de la nature technique de notre intelligence.

Une pensée est un acte qui nous engage dans une situation et les concepts ne sont pas des représentations mais des techniques d’usage de signes. En dialoguant rigoureusement avec la phénoménologie et la philosophie analytique du langage et de l’esprit, mais aussi avec les sciences cognitives, Pierre Steiner combine dans cet ouvrage archéologie historique et discussion critique. Il aboutit à un positionnement radicalement nouveau.

Par son ambition, son originalité et l’ampleur des auteurs convoqués, un livre qui fera date.

Pierre Steiner est enseignant-chercheur en philosophie et en épistémologie à l’Université de technologie de Compiègne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Qu’est-ce que la pensée ? et Désaturer l’esprit.