L'ordre du savoir dans la littérature médiévale (Pau)

L’ordre du savoir dans l’œuvre médiévale (latin, oc, oïl)

Pau, 15-17 mars 2023

Colloque organisé par le laboratoire ALTER (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

et le CEMM (Université Paul-Valéry Montpellier 3)



L’inclusion d’un savoir dans une œuvre littéraire médiévale peut obéir à plusieurs intentions avouées : en faire mémoire, le transmettre, l’exploiter en tant qu’instrument agent doté d’une efficacité sur le lecteur. Toujours pensée dans l’intention d’un partage, la forme donnée au savoir dans la littérature, qu’il s’agisse d’un savoir sur le monde, d’un savoir doctrinal, d’un savoir littéraire ou intertextuel, dépend tout à la fois de sa nature, de sa fonction, de son auteur et de son public. Il est ainsi à la croisée de critères de création et de réception qui rejaillissent nécessairement sur sa disposition textuelle, à une époque où le souci de la dispositiol’emporte sur celui de l’inventio[1]. L’ordre du savoir est tout autant son agencement que l’exigence qu’il imprime à la forme du texte qu’il habite. Dans la littérature médiévale, cet ordre devient de plus en plus visible au fil des siècles, avec le développement des traités dont l’organisation est explicitement indiquée par les tables des matières, les index ou encore par le jeu des renvois. D’autres marqueurs ont aussi pour mission de signaler l’ordre du savoir : chapitrage, intertitres, rubriques, pieds de mouche, lettrines, autant de moyens visibles d’articuler et de donner à voir l’organisation. Mais l’ordre du savoir, d’autant plus discret que les auctoritates chez qui il est puisé sont rarement nommées[2], tout en déterminant les formes et les modalités de sa transmission littéraire, peut aussi rester invisible à l’œil nu. Dissimulé par la fiction[3], combiné à d’autres agencements textuels[4], il peut nécessiter un travail d’exploration, voire de décryptage.

La réflexion pourra s’orienter de diverses manières non exclusives :

- observation et mise en évidence de la logique des marqueurs visibles ; respect ou écarts dans le texte par rapport à la programmation explicite ; logique ou arbitraire des listes, des énumérations.

- mise au jour de l’organisation du savoir dissimulé ; combinaison de différents principes de classement

- entorses à l'ordre préalable (sources, versions plus anciennes dans la tradition manuscrite, adaptation de l'ordre des savoirs liée à la traduction) ; ellipses et insertion de nouvelles entrées

- analyse de l’efficacité herméneutique ou agente de la dispositio du savoir (intention maïeutique, prosélytiste, etc.)

- on accordera une place particulière à tout ordre paradoxal, notamment aux figures de retournement qui traversent la production littéraire médiévale, de la rhétorique de l’ordo artificialis et de la métaphore de l’inversion sexuelle dans le De Planctu Naturae d’Alain de Lille jusqu’au rondeau Ma fin est mon commencement de Guillaume de Machaut, en passant par la puissance matricielle de retournement qu’est l’Eucharistie selon Pierre le Vénérable[5] et telle qu’elle éclaire les retournements insolites du Haut Livre du Graal[6], ou encore, sous l’influence de la théologie négative.



[1] Jean-Yves Tilliette, Des mots à la parole, Genève, Droz 2000, p. 73-85.

[2] Alain de Libera, « De la lecture à la paraphrase. Remarques sur la citation au Moyen Age » Langages 73 (1984), p. 17-29.

[3] Savoirs et fictions au Moyen Age et à la Renaissance, Dominique Boutet et Joëlle Ducos éd., Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 2015

[4] Par exemple, à propos du Roman de la Rose de Jean de Meun, voir Jean-Marc Mandosio, « La classification des sciences dans le Miroir des amoureux et l’érotologie de Jean de Meun », Jean de Meun et la culture médiévale. Littérature, art, sciences et droit aux derniers siècles du Moyen Âge, sous la direction de Jean-Patrice Boudet, Philippe Haugeard, Silvère Menegaldo et François Ploton-Nicollet, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, p. 137-173.

[5] Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam 1000-1150, Paris, Aubier, 1998, p. 173-174.

[6] Valérie Fasseur, Paradoxes du lettré, Genève, Droz, 2021, p. 649-660.

—

Programme

••• 9h - Accueil des participants

••• 9h15 - Ouverture du colloque

••• 9h30 - Introduction par Valérie Fasseur, Université Paul-Valéry Montpellier 3, et Cécile Rochelois, Université de Pau et des Pays de l’Adour

Pour l’occasion, 22 intervenants, appartenant à des universités françaises, italiennes et suisses interviendront au cours de cinq séances organisées autour des thématiques suivantes :

•••• 15 mars

de 9h-12h30

Ordonner et lire le monde

•• 10h - Yoan Boudes, Université de Picardie Jules Verne, « Bêtes en série : savoir à répétition et structure formelle dans les bestiaires français »

•• 10h30 - Christine Silvi, Université Paris-Sorbonne, « L’Image du monde qui a Dieu commence, a Dieu prent fin’ : ordre du monde et ordre du savoir dans un livre de clergie du XIIIe siècle »

•• 11h - Joëlle Ducos, Sorbonne Université-EPHE, « L’ordre du Livre des propriétés des choses de Jean Corbechon »

•• 11h30 - Charlotte Guiot, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Un berger ordonnateur du savoir ? Organisation des connaissances et personnage pastoral dans les calendriers des bergers »

de 14h-17h

Réordonner pour interpréter

•• 14h - Louis-Patrick Bergot, Université de Strasbourg, « La disposition des pierres précieuses dans les lapidaires apocalyptiques : mise en ordre exégétique d'un savoir gemmologique »

•• 14h30 - Andrea Giraudo, Université de Turin, Le Romanz des trois anemis à travers ses sources : type, rôle, ordre interne et inventaire externe

•• 15h30 - Paul Mironneau, Directeur du Musée national et domiane du château de Pau, « De la liberté dans la glose : l’esprit critique de Pierre Bohier (vers 1310-1387) »

•• 16h - Jean Meyers, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « Du savoir mythologique dans le récit de voyage de frère Félix Fabri (fin XVe s.) »

•••• 16 mars

de 9h-13h

Le désordre comme chemin du savoir

•• 9h - 9h00 - Amandine Mussou, Université Paris-Cité, « Monter les marches, compter les vertus : logique énumérative et schéma numéral dans les dits de Watriquet de Couvin »

•• 9h30 - Samanta Molinaro, Université de Poitiers, « Réminiscences ovidiennes dans l’œuvre poétique de Raimbaut d’Aurenga : le cas de Assatz sai d’amor ben parlar » (BdT 389.18)

•• 10h - Guillaume Oriol, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, « Les paradoxes d’une grammaire des émotions. Tentatives d’une saisie des émotions par l’ordre rhétorique dans les lyriques médiévales d’oc et d’oïl (XIIe-XIIIe siècle). »

•• 11 h - Sébastien Cazalas, Nantes Université, « Jehan de Saintré : ordre et désordre des savoirs »

•• 11h30 - Florian Dimeck, Université Paul-Valéry, « Impossible est rédiger par histoire. La raison du désordre des œuvres moralisatrices de Pierre Gringore »

•• 12h00 - Richard Trachsler, Université de Zürich, « Le grand n’importe quoi. L’ordre du monde selon l’Ovide Moralisé et les commentaires ovidiens »

de 14h30-17h30

Insertions, interpolations : créer un ordre nouveau

•• 14h30 - Jean-Yves Tilliette, Académie des Iscriptions et Belles-Lettres-Université de Genève, « La Vie de saint Malch de Reginald de Canterbury (ca. 1100) : une encyclopédie ludique ? »

•• 15h00 - Elsa Marguin-Hamon, École nationale des chartes, Plans concurrents, ambiguïtés génériques, polyphonie herméneutique : « le De Triumphis Ecclesie de Jean de Garlande (av. 1258), un palimpseste ? »

•• 16h - Guillaume Andreucci, Université de Pau et des Pays de l’Adour-Université Paul-Valéry, « Ordres du manuscrit, désordres de la nature. Remarques sur les insertions propres au manuscrit M du Roman de Renart »

•• 16h30 - Jean-Marie Fritz, Université de Bourgogne, « Excroissances et défigurations : l'insertion de l'histoire d'Alexandre et de la chronique universelle dans les deux versions de Renart le Contrefait »

•••• 17 mars

de 9h-13h

Ordonner pour persuader

•• 9h - Isabelle Fabre, Université de Nanterre, « Entre ordre et désordre : la connaissance de l’âme dans le Miroir des simples âmes de Marguerite Porete »

•• 9h30 - Sandrine Hériché Pradeau, Université Paris-Sorbonne, « Les Arbres des Béatitudes dans Le Chemin de Vaillance de Jean de Courcy »

•• 10h - Daniele Sorba, Université de Sienne-EPHE, « Les rédactions parallèles des Sermons Limousins : constantes et divergences significatives »

•• 11h - Marie-Madeleine Huchet, Université Paris-Est Créteil, « Mettre en ordre le savoir dans la fiction : les sermons en français attribués à Maurice de Sully dans le manuscrit Bodmer 147 »

•• 11h30 - Catherine Nicolas, Université Paul-Valéry Montpellier 3, « Et libero arbitrio : formes du discours théologique et disposition romanesque dans la Mort Artu »

•• 12h30 - Conclusions : Élisabeth Pinto-Mathieu, Université d’Angers

•• 13h - Clôture

En relation avec le colloque, le concert : Ars subtilior. Musique de cour pour le Prince des Pyrénées (1343-1391) sera donné par l’ensemble Doulce Mémoire au château de Pau, dans la salle aux Cent Couverts à 20h, sous la direction de Denis Raisin-Dadre et commenté par Mathias Sieffert, (université Paul-Valéry Montpellier 3).