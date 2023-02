Sylvie Laigneau-Fontaine (éd.), Rome par les textes. Une anthologie

Romulus et Rémus, César, Caligula, Néron ou Hadrien : autant de noms qui, à l’instar d’expressions comme « passer sous les fourches caudines », « toi aussi, mon fils ! » ou « l’argent n’a pas d’odeur », évoquent un souvenir ou « disent quelque chose » à la majorité d’entre nous, car notre société est encore baignée de culture latine. Mais de plus en plus, les souvenirs sont vagues et la chronologie hésitante.

À travers cent textes célèbres de grands auteurs latins et grecs – Tite-Live, Ovide, Plutarque, Jules César, Sénèque et bien d'autres –, cet ouvrage de « culture romaine » se propose de fixer les grandes lignes de l’histoire de Rome, de donner chair aux personnages et de faire revivre les épisodes marquants de cette civilisation qui a brillé pendant plus d’un millénaire, et qui a irrigué la culture occidentale, dans tous ses arts.