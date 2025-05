Baudoin Millet (éd.), Album Sherlock Holmes. Iconographie commentée

Album offert par votre libraire pour l’achat simultané de trois volumes Pléiade. Chez les libraires participant à la promotion et dans la limite des stocks disponibles.



Un dessin signé « Dex » représente un profil d’homme coiffé d’une casquette que l’on devine à double visière et qui a tout l’air d’une deerstalker-cap. L’homme fume une pipe courbe au fourneau rond, de type bent billiard ou bent apple. La matière qui constitue le dessin est remarquable. Il s’agit de mots. Parfois isolés, comme Elementary qui forme à soi seul le fourneau de la pipe. Parfois réunis en groupes, The Greek Interpreter à la visière de la casquette, The Sign of Four sur le nez et la joue du personnage, The Valley of Fear dans son cou. Parfois enfin assemblés en phrases : There is nothing more deceptive than an obvious fact ; Dogs don’t make mistakes ; ou Watson here will tell you that I never can resist a touch of the dramatic*.

C’est bien vu : Sherlock Holmes est une créature de papier. Il n’existe, du moins à l’origine, que par les titres de ses aventures, par les expressions qui l’identifient et par les sentences qu’on lui prête. « On » ? le docteur Watson bien sûr, narrateur de la quasi-totalité des histoires qui mettent en scène son peu banal colocataire, Holmes. Sir Arthur Conan Doyle, qui signe les récits de Watson, a fort à faire avec ce Holmes. Certes, il doit à son succès de pouvoir offrir à sa famille une vie confortable, mais la créature occulte le créateur et contrarie la diffusion de ses autres histoires, celles où le détective consultant cède la place à d’autres héros.

Cet Album de la Pléiade, le premier qui soit consacré à un personnage de fiction, retrace en quelque sorte l’histoire des relations entre Doyle et Holmes, et raconte la progressive émancipation de ce dernier qui, comme le montrent les images rassemblées et le récit à la fois malicieux et savant de Baudouin Millet, vit désormais sa propre vie, dans son pays et abroad, pour le plus grand plaisir de ses adeptes, lecteurs, spectateurs, téléspectateurs et autres aficionados.



*« Il n’y a rien de plus trompeur qu’un fait évident » ; « Les chiens ne se trompent pas » ; « Watson ici présent vous dira que je ne sais pas résister à une petite touche de théâtralité ».