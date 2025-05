Abdellatif Laâbi (trad.), Gaza. Y a-t-il une vie avant la mort ?

Textes traduits de l'arabe (Palestine) par Abdellatif Laâbi, et réunis par Yassin Adnan

Que peut bien vouloir dire être en sécurité

en temps de guerre ?

Cela veut dire avoir honte de ton sourire

d’être au chaud, de tes habits propres

de l’eau disponible, de l’eau potable

de pouvoir prendre un bain

et de te rendre compte que tu es encore vivant !

Ô mon Dieu !

Je ne veux pas être une poétesse en temps de guerre

Hind Joudeh

À Gaza, la poésie se dresse en rempart contre la dégradation de l’humain par l’homme, comme une « arme miraculeuse », selon la formule d’Aimé Césaire. Alors que les bombes pleuvent et que la terreur règne, vingt-six voix gazaouies s’élèvent, crues, effrénées et lucides. Elles crient les horreurs de la guerre, et le silence

du reste du monde. Face à une réalité apocalyptique, dans ce lieu où l’espoir a été aboli, le miracle des mots continue néanmoins d’opérer.

