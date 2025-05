Conan Doyle, Sherlock Holmes, t. I & II

Une adresse londonienne, 221B Baker Street, louée à une certaine Mrs. Hudson et dotée d’un bow-window par lequel observer la rue et méditer sur l’existence en attendant que frappe à la porte la nouvelle aventure ; un narrateur, le docteur Watson, colocataire du 221B et qui consacre ses loisirs à mettre en forme les notes qu’il a prises au moment où les enquêtes dont il était le témoin ou l’auxiliaire battaient leur plein ; un ennemi juré, le professeur Moriarty, véritable génie du mal, également appelé le « Napoléon du crime » (ce qui n’est pas peu dire, pour des Britanniques), qui ne l’emportera pas au paradis et dont la chute fera couler beaucoup d’encre ; et comme il se doit un héros, Sherlock Holmes, « détective consultant » de son état, alternativement muni d’une canne, d’une loupe, d’une pipe ou d’un violon, et équipé par ses illustrateurs d’une casquette de chasse qui deviendra son emblème. Non content de posséder une mémoire prodigieuse, Holmes a une autre particularité remarquable. Aux yeux de cet authentique sémiologue, la réalité est un réseau de signes qui ne demandent qu’à être déchiffrés. Dans d’autres circonstances, il eût reconstitué tout un dinosaure à partir d’un osselet. Dans les situations désespérées qu’il affronte, il se révèle l’ultime recours des victimes. Le chevalier Dupin de Poe ou l’inspecteur Lecoq de Gaboriau n’ont qu’à bien se tenir. Holmes a d’ailleurs peu d’estime pour ces collègues. Au reste, il n’est pas toujours commode, et c’est sans doute ce qui fait son charme, et une partie de celui des récits dont il est le protagoniste.

D’humeur variable, probablement bipolaire, phobique, mégalomane, parfois hautain, plus ou moins sociopathe, plutôt misogyne (il ne faudra pas moins qu’une Américaine, Irene Adler, pour lui faire manger son chapeau), il moque volontiers son ami Watson, dont le dévouement est pourtant sans faille et qui est pour lui ce que fut Boswell pour Samuel Johnson. C’est que Holmes est aussi troublé que troublant. Il eût été étonnant qu’il n’y eût pas un prix à payer pour détenir un talent tel que le sien. Mais lorsqu’il est sur une piste, on le suit où qu’il aille. Car sans rien abdiquer de son propre mystère, il fait du monde un espace intelligible.

Quatre romans, cinquante-six récits réunis en cinq recueils – le tout formant le canon holmésien –, sans oublier quatre histoires dites extracanoniques parce que leur auteur n’a pas souhaité les faire figurer au nombre de celles qu’il revendique, tel est le corpus intégralement retraduit pour cette édition en deux volumes.