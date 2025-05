Paul Celan, Renverse du souffle

Traduit de l’allemand et annoté par Jean-Pierre Lefebvre

Édition bilingue

En mars 1967, Paul Celan écrit à son épouse à propos de Renverse du souffle (Atemwende) : « C’est vraiment ce que j’ai écrit de plus dense jusqu’ici, de plus ample aussi. À certains tournants du texte, j’ai ressenti, je l’avoue, de la fierté. »

Après la publication de La Rose de personne, dans une période difficile de sa vie, Celan trouve un nouveau souffle, plus âpre et plus sec. Ces poèmes qui sont un journal de bord ouvert sur le monde et l’histoire contiennent en leur cœur la mémoire des morts de la Shoah comme une exhortation à résister. Résister pour rester humain.

Né à Czernowitz en Roumanie en 1920, mort à Paris en 1970, Paul Celan est l’auteur de neuf recueils de poèmes, dont Pavot et mémoire, De seuil en seuil et Grille de parole, qui lui valurent le prix Georg-Büchner en 1960.