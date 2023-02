Table ronde pour le lancement de l'ouvrage collectif Collectionner l'impressionnisme. Le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement (INHA, Paris)

C'est à une catégorie engagée de collectionneurs de l'impressionnisme que s'intéresse le volume

Collectionner l'impressionnisme. Le rôle des collectionneurs dans la constitution et la diffusion du mouvement

publié sous la direction de Ségolène Le Men, Félicie Faizand de Maupeou aux éditions Silvana Editoriale.

Ceux qui, selon leur époque, ont contribué à faire émerger, à imposer ou à diffuser ce nouveau courant artistique. De la constitution de la collection jusqu’à son entrée au musée, du soutien des artistes à l’échelle territoriale à la diffusion internationale du mouvement, des premiers accrochages intimes jusqu’aux interrogations que posent leur présentation dans les musées, les collectionneurs ont joué un rôle essentiel dans le développement et la diffusion de l’impressionnisme depuis les débuts du mouvement jusqu’au milieu du XXe siècle.



L’enjeu, à travers les seize contributions de spécialistes internationaux, est de réexaminer et de réévaluer l’importance de ces acteurs en lien avec leur époque, leur contexte politique, social et économique. Que Depeaux, de Nittis, les Palmer, Ohara, Bürhle, Caillebotte ou Fayet soient étudiés d’un point de vue monographique ou plus globale, c’est la multiplication de ces profils et de ces trajectoires de collectionneurs qui permet aux lecteurs de mieux comprendre leur poids dans l’histoire du mouvement.

La table ronde de présentation se déroulera à Paris, à l'Institut National d'histoire de l'art, en salle Vasari de 18h à 20h, en présence des directrices de l'ouvrages et de quelques auteurs. Elle fera dialoguer les différentes contributions et les mettra en perspective avec une actualité toujours foisonnante sur le sujet.