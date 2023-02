Ventriloquie, bégaiement et autres voix d'ailleurs

La voix est une énigme. Même tonitruante, elle est cette sonorité fragile qui s’élève depuis nos cavités intérieures, depuis les vides ou les creux qui nous habitent. Pour tenter d’en sonder l’énigme, Peter Szendy et Laura Odello se sont tournés vers les accidents de la voix : lorsqu’elle se détache du corps auquel elle semblait appartenir ; lorsqu’elle se désynchronise d’avec ce qu’elle était censée dire ; lorsqu’elle verse dans le sans-mesure du chuchotement ou de la vocifération… Pour donner à entrendre La Voix, par ailleurs. Ventriloquie, Bégaiement et autres accidents (Minuit), les deux philosophes ont ausculté les résonances de la caverne de Platon et de l’antre où complotent les sorcières de Purcell. Ils ont écouté les ventriloques, dans la Bible comme au cinéma, et prêté l’oreille aux bégaiements de Ghérasim Luca ou de MC Solaar, aux murmures de Carmelo Bene, aux cris silencieux chez Hitchcock et Dante, aux hurlements saccadés de Bill Viola. L'exploration de ces altervocalités reconduit chaque fois vers une même hypothèse : c’est lorsque la voix déraille ou défaille que l’on commence à entendre ce qui la rend possible.

Illustr. : Brice Bolton, ventriloque ‟électriqueˮ. Affiche d’après un dessin de H. TreiberChez C. Virano e Cie (Rome), vers 1890, Encyclopédie des arts du cirque, ©BnF.