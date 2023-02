Éric Chevillard garde la chambre

"Il m’a été confié et j’ai accepté de le garder en observation. On aura estimé à juste titre que j’étais le seul qualifié pour mener à bien cette étude. Il est maintenant là, devant moi, étrangement mobile, brûlant d’on ne sait quelle ardeur. Curieux sujet, décidément. Je vais prendre bien soin de lui." Mais quelle est donc cette créature qui oblige le narrateur à garder une fois encore la chambre et à se méfier de toute intrusion ? Vous en apprendrez (à peine) un peu plus sur La Chambre à brouillard, le nouveau récit d'Éric Chevillard, en feuilletant l'extrait proposé par les éditions de Minuit… La clé de l'énigme (et de la chambre) est à chercher dans toute les bonnes librairies (en est-il de mauvaises ?).

—

Illustr. : Extrait des Absences du Capitaine Cook d'Eric Chevillard.