Gianpaolo Furgiuele, Les auteurs maudits et la malédiction littéraire. XIXe et XXe siècle

Ce volume de la collection Cursus étudie la persistance et l’évolution de la malédiction littéraire dans le champ culturel français des XIXe et XXe siècles. Au croisement de la littérature française, de la littérature comparée et de la sociologie, l’ouvrage révèle l’actualité et la fécondité de ce mythe. Loin de s’inscrire dans la perspective d’une vision sacrée de la littérature, il montre comment la figure des auteurs maudits s’insère depuis toujours au sein d’une véritable stratégie éditoriale à des fins de visibilité. Ce phénomène qui appartient à la vie littéraire a pu même dépasser ce domaine pour influencer et façonner d’autres disciplines, comme la musique, le cinéma ou la bande dessinée.

Sommaire

ÉMERGENCE DE LA MALÉDICTION LITTÉRAIRE

La malédiction littéraire.

Faut-il être malheureux pour écrire ? La dimension chrétienne du malheur

Le malheur

Il meurt jeune celui que les dieux aiment

Stello

Élisa Mercœur. Qui laisse un nom peut-il mourir ?

Une nouvelle malédiction littéraire. Les poètes maudits de Paul Verlaine

Influence de la littérature étrangère

EXTENSION ET DIFFUSION DU MYTHE

Une définition de mythe.

De l’homme de génie à la maladie.

L’enfant prodige.

La fonction « valeur » des anthologies littéraires

Alphonse Séché. Les poètes misère.

La Période 1970-1980

Morceaux choisis, Manuels scolaires et l’image stéréotypée des auteurs maudits.

CONTRIBUTIONS ESTHÉTIQUES AUX RÉSURGENCES DU MYTHE

Jacques Vaché et l’idée de Non finito.

Jacques d’Adelsward-Fersen. Persona non grata.

Jean Pierre Duprey.

Albertine Sarrazin.

Sophie Podolski

Exploitations du mythe

Exploitation politique de la malédiction.

Exploitations médiatiques

Médiatisation des maudits

Exploitation culturelle. Au-delà de la littérature

Quid des auteurs maudits ?

