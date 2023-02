Cristina Peri Rossi, Babel barbare et autres poèmes, traduit de l'espagnol (Uruguay) par Stéphane Chaumet et Katia-Sofia Hakim

le baptême



Je te baptise Babel entre toutes les femmes

Babel entre toutes les villes

Babel de la diversité

ambiguë comme les sexes

nostalgique du paradis perdu

– utérus maternel –

centre du monde

cordon ombilical.

« Poète – crie Babel

je suis l’aveugle des langues

la Cassandre dans la nuit obscure des signifiants. »



Cristina Peri Rossi

Après César Vallejo, Ida Vitale, Nicanor Parra et Fabio Morábito, « La Librairie du XXIe siècle » poursuit aux Éditions du Seuil la publication des grandes œuvres de la poésie latino-américaine.

Cristina Peri Rossi est née en 1941 à Montevideo, en Uruguay. Écrivaine, journaliste et activiste, elle a notamment publié Le Soir du dinosaure (nouvelles, Actes Sud, 1985), L’Amour sans elle (roman, Phébus, 1997) et Quand fumer était un plaisir (essai, Toute latitude, 2006).

Elle a été la première femme à recevoir le Prix international de poésie Loewe (2009) pour son livre Playstation et s’est vu décerner en 2021 le prestigieux Prix Cervantès pour l’ensemble de son œuvre.

Ce volume bilingue réunit quatre livres emblématiques de la poésie de Cristina Peri Rossi : Babel bárbara (1991), où le mythe de la tour de Babel s’articule à la question du désir, de l’identité, des sexes ; Estado de exilio (2003), un témoignage poignant qui chante le rêve du retour, l’étrangeté du monde, et l’altération progressive du moi ; Estrategias del deseo (2004), où la poète explore les méandres de son désir, dans un langage qui oscille entre lyrisme et ironie, entre hermétisme et crudité ; et enfin, Playstation (2009), qui nous plonge dans la solitude urbaine, faisant surgir la poésie du quotidien le plus trivial.