Paul Pavlowitch, Tous Immortels

« Après les aventures d'Émile Ajar, plus de quarante années se sont écoulées, durant lesquelles j'ai dû vivre. Avant qu'il ne soit trop tard, j'ai décidé d'assembler les souvenirs de ceux que j'ai aimés et qui ont disparu. »

Paul Pavlowitch se souvient de ceux qui ont partagé sa vie, les icônes Romain Gary et Jean Seberg. Parcourant sa mémoire et ses carnets de notes, il raconte le destin de ces deux magnifiques immortels et l'histoire de leur tribu familiale.

Tous ensemble, ils menèrent une « guerre à mort » contre la réalité, bousculèrenet le monde de la littérature, firent de leur vie un roman. Pour le meilleur et pour le pire.

Tous immortels : plus de dix années d'écriture, un document exceptionnel et une stupéfiante liberté.

Voir les présentations vidéo sur le site de l'éditeur…