Allison Durand & Guy Lavorel (dir.), Boris Vian, bâtisseur de langages

On réduit Vian au romancier – musicien. Or il est plus divers. Poète, conteur, il est créateur de mots. Traducteur de livres noirs américains, Sullivan fustige racisme et guerre. Puis c'est théâtre ou spectacles, et des saynètes riches en langues diverses. Cette impétueuse écriture croise peinture ou musique, chansons, voire opéras. Récemment correspondance, expositions, concerts, textes en scène ont attiré l'attention. On retient ici cette création verbale que Jacques Bens appelait « langage-univers ». Vian a essayé tous les genres, soucieux aussi de se défaire des normes, dans une 'pataphysique pleine de mordant.

Allison Durand est docteur ès Lettres, a soutenu une thèse sur le « bestiaire » de Boris Vian. Professeur certifié au Lycée Jean Perrin à Lyon, elle a publié dans la Pochothèque une édition de textes de Boris Vian : spectacles, chansons, comédies musicales. Elle est aussi l'auteure de plusieurs articles sur Boris Vian.



Guy Lavorel est président honoraire de l'Université Lyon 3 et professeur émérite en langues et littératures françaises, Docteur ès Lettres, spécialisé en poésie contemporaine. Sa thèse et ses articles portent sur le bestiaire, la littérature contemporaine ou la Francophonie. Il a co-édité un Dictionnaire des animaux de la littérature française. Membre de l'ASOM, il est responsable du Dictionnaire des parlers francophones.



Avec les contributions de : Guy Laforet, Allison Durand, Guy Lavorel, Jean Pruvost, Anne Cadin, Françoise Bombard, Marc-Henri Arfeux, Yoko Harano.