Dernière visite chez Arthur

Il existe des livres dont on ne parle jamais, des livres "ordinaires", qui glissent dans l’oubli peu de temps après leur parution. C’est sur l’un de ces livres discrets que se penche Michel Pastoureau : sa toute première publication, La Vie quotidienne au temps des chevaliers de la Table Ronde, parue chez Hachette en 1976. Elle était consacrée à la légende arthurienne et à la société chevaleresque des XIIe et XIIIe siècles. Dans Dernière Visite chez le roi Arthurqui paraît dans la "Librairie du XXIe siècle" au Seuil, il raconte l’histoire de cet ouvrage de jeunesse pour évoquer un certain nombre de souvenirs, faire œuvre historiographique, et donc rendre une dernière visite au roi Arthur. Que signifiait alors publier un premier livre ? Comment un jeune historien inconnu pouvait-il affronter les moeurs étranges de l’édition française ? Quel était alors le statut de la vulgarisation historique ? Et qu’est-elle devenue aujourd’hui ?