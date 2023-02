Recherches & Travaux, n° 101 : "La Nouvelle Vague à la lettre (vol. I)" (dir. Hélène Frazik, David Vasse et Julie Wolkenstein)

Recherches & Travaux, n° 101

La Nouvelle Vague à la lettre (vol. I)



Sous la direction de Hélène Frazik, David Vasse et Julie Wolkenstein

Quels rapports, à la fois complices et polémiques, les cinéastes de la Nouvelle Vague entretenaient‑ils avec la littérature romanesque ou théâtrale, la lecture, l’écriture épistolaire ou critique, renouvelant les relations du texte et de l’image ? Comment Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette, Varda et les autres sont‑ils passés de la critique à la mise en scène, et ont‑ils inlassablement puisé dans leurs lectures la matière de leurs création ? Comment ont‑ils mis en scène sans forcément les adapter leurs fictions favorites ? Ce premier volume examine, à partir d’exemples précis, leurs échanges épistolaires, leurs références à la littérature ou au fait-divers, et en cherche les prolongements chez des artistes plus contemporains. Il fait intervenir les points de vue croisés de spécialistes du cinéma (histoire et esthétique), de la littérature (française et comparée), et d’histoire sociale du XXe siècle. Cette approche interdisciplinaire apporte un éclairage inédit à ces relations complexes et fécondes.