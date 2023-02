Monique Wittig. Vingt ans après (Berkeley, États-Unis & Genève, Suisse, & en ligne)

Le programme du premier volet du colloque international Monique Wittig : Vingt ans après est maintenant disponible ici…



Le colloque se déroulera d'abord les 17 et 18 mars sur le campus de l'université de Californie - Berkeley, pour ensuite se terminer les 27 et 28 juin à l'université de Genève.



Tous les événements (sauf les projections de film) sont gratuits et ouverts au publics et seront diffusés sur Zoom.

Si vous voulez vous inscrire pour recevoir un lien pour y assister, vous pouvez le faire ici…

—

Photographie: De gauche à droite:: Monique Wittig, Sande Zeig, Christine L. et Martine Laroche à Berkeley en 1979. Gracieuseté de Martine Laroche.