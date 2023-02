Histoires Littéraires n° 91

juillet-août-septembre 2022

Sommaire:

Editorial

Michel Brix & Jean-Paul Goujon : Nerval et Musset « tympanisés » par le chansonnier Joachim Duflot

Sylvain-Christian David : Ducasse prend le train

Pierre-Marie Héron : Pierre Schaeffer vs Jean Tardieu : un contentieux oublié (Dix ans d’essais radiophoniques)

Patrick Challande & Jean-Paul Goujon : De l’influence de Thomas Disch sur Michel Houellebecq

Les Loisirs de la Poste. Jean-Paul Goujon : Une lettre inédite de Charles Cros à Suzon X.

Pulsions et fluctuations. Entretien avec Marcel Moreau. Propos recueillis par Corentin Lahouste

Julien Lefort & Félix L. Deslauriers : Antoinette Fouque éditrice

Zigzags. Littérature et spectacles visuels. Patrick Désile : Le panorama

Chronique des ventes et des catalogues

Olivier Barrot : Lecture, lectures. Nino Frank (1904-1988)

Entretien. Palimpsestes bibliques : les « écritures » de Suisse romande. Entretien avec Sylviane Dupuis, par Émilien Sermier

Comptes rendus