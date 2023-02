Elisa Reato & Hadi Rizk (dir.), Sartre, la morale et l'histoire

Ouvrage collectif publié avec le soutien du Sophiapol (laboratoire de sociologie, philosophie et anthropologie politiques, EA 3932) et de la Commission Recherche de l'Université Paris Nanterre.



Quelle est la relation de la morale à l'Histoire chez Sartre ? Trop souvent on considère cette question comme d'emblée réglée : on déclare l'échec de la morale « impossible et nécessaire », celle que Sartre n'a jamais réussi à écrire et à publier. Pourtant, la veine morale traverse toute son œuvre. Fruit d'un travail collectif, cet ouvrage analyse les textes dédiés à la question morale dans la réflexion sartrienne des années 1960, y compris certains inédits, en montrant comment elle s'articule à l'histoire et à la politique.

Au fil de ce parcours qui fait dialoguer Sartre avec Kant, Marx, Durkheim, Scheler, Lévi-Strauss et bien d'autres, se dessine une conception originale de la morale. Loin de n'être qu'un point de vue de survol sur le monde ou une conviction sur la vie bonne, elle est un mode d'intervention sociale. Les textes ici regroupés mettent au jour les enjeux politiques de l'apprentissage collectif de l'éthique.

Avec les contributions de : Jean Bourgault, Chiara Collamati, Grégory Cormann, Jean-Marc Mouillie et Hervé Oulc'hen.

Ouvrage issu du colloque tenu à l'Université de Paris-Nanterre en octobre 2021.