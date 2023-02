Les rats des villes

Quel Parisien n’en a jamais croisé, à la nuit tombée, au détour d’un parc, sur les bords de la Seine, voire sous les tables d’un restaurant ? Incarnés dans notre imaginaire en hordes grouillantes, sales, porteuses de maladies mortelles ou dévoreuses d’hommes, les rats sont pourtant de vieux compagnons des habitants de la capitale. Tour à tour cobayes de laboratoire, animaux de compagnie ou bêtes de combat contre des molosses dans les sordides "ratodromes" des barrières, ils n’ont pas toujours été craints, leur légende noire ne se cristallisant qu’au XIXe siècle avec la découverte du bacille de la peste. Comme le montre Olivier Thomas dans un essai intitulé Les rats sont entrés dans Paris (Vendémairaire), les rats aussi ont une histoire : celle de la guerre souterraine du rat noir et du surmulot venu d’Asie au XVIIIe siècle, celle du déménagement de l’abattoir de Montfaucon ou de la Bastille vers l’immense réseau des égouts modernes, celle de la traque sans merci des hygiénistes…

Rappelons un précédent essai de Zineb Dryef, Dans les murs. Les rats, de la grande peste à Ratatouille (Don Quichotte, 2015), qui s'interrogeait sur le dégoût que nous inspirent les rats pour rappeler que, de tout le monde animal, le rat est le plus proche de nous : seuls les hommes et les rats sont capables de mettre délibérément à mort un de leurs congénères ; ils sont les seuls capables de dévorer un de leurs semblables. En étudiant le combat que l'homme mène contre le rat, sa haine de l'animal, l'auteure posait la question de notre inhumanité, et interrogeait cette permanence chez l'homme urbain à vouloir croire à un danger proche, "sous nos pieds", mais invisible, et cette phobie du "rat mordant, vorace et sale", devenue la figure symbolique pour les uns de l'Autre (l'étranger) et pour les autres du fascisme.

Et signalons la récenre réédition François Raviez de deux chefs-d'œuvre du XVIIIe siècles : l'Histoire des chats de Paradis de Moncrif et de l'Histoire des rats de Sigrais (Livre de Poche), le second répondant au premier sous la même forme épistolaire, pour inciter à la bienveillance pour une créature maudite qu’il se pique de réhabiliter.

Illustr. : Rat de Banksy – vu sur Graffmag