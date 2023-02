Sylviane Ahr & Isabelle De Peretti (dir.), Analyser des textes littéraires du collège au lycée. Quelles pratiques pour quels enjeux ? 

Les tensions qui alimentent ou ont alimenté les discours déceptifs concernant l’enseignement de la littérature dans le secondaire proviennent en partie d’une connaissance très approximative de la réalité effective des classes. L’objectif de cet ouvrage est d’assurer aux chercheurs, formateurs, enseignants mais aussi aux divers relais institutionnels une meilleure connaissance de cette réalité, en particulier en fin de collège et au lycée. Il présente les résultats de l’enquête menée dans les classes durant trois années par l’équipe PELAS. Celle-ci a étudié non seulement les dispositifs didactiques mis en œuvre par les professeurs, mais également les conceptions de la littérature et de son enseignement-apprentissage. Les différents chapitres mettent au jour les évolutions et les points de tension majeurs observés dans les pratiques de classe. Les constats dressés doivent permettre aux différents acteurs concernés de réfléchir conjointement aux modalités selon lesquelles ces tensions sont susceptibles d’être levées.



L’équipe PELAS mobilise onze chercheurs en didactique du français et de la littérature. Ils ont en charge la formation d’enseignants dans des régions de France aux profils contrastés et en Belgique, ce qui permet une grande diversité des terrains d’enquête. L'équipe PELAS : Ahr Sylviane, Bazile Sandrine, Boutevin Christine, Brunel Magali, Couteaux Cécile, De Croix Séverine, De Peretti Isabelle, Le Goff François, Moinard Pierre, Plissonneau Gersende, Waszak Cendrine.

Sommaire Introduction générale Sylviane Ahr & Isabelle De Peretti

Première partie La recherche PELAS

Chapitre 1 Le protocole de recherche

Sylviane Ahr & Isabelle De Peretti

Chapitre 2 Approche quantitative : analyse des textes littéraires, entre permanence et renouvellement

Sylviane Ahr & Isabelle De Peretti

Deuxième partie Du collège au lycée, continuités et/ou ruptures dans l’enseignement et l’apprentissage des approches analytiques de la littérature ?

Chapitre 3 Approche analytique des textes littéraires au tournant entre le collège et le lycée : un exercice divergent en reconfiguration ?

Sandrine Bazile & Gersende Plissonneau

Chapitre 4 Lire un poème de Desnos, lire une scène de Racine en classe de troisième et en classe de seconde : continuités et/ou ruptures ?

Sylviane Ahr

Troisième partie Modalités d’enseignement et d’apprentissage : tradition/renouvellement ?

Chapitre 5 L’entrée dans l’analyse d’un texte littéraire : un enrôlement en 600 secondes ? Séverine De Croix & Cendrine Waszak

Chapitre 6 Places et rôles de l’écrit(ure) dans les séances consacrées aux approches analytiques des textes littéraires en 3e et 2e

Sylviane Ahr & Cendrine Waszak

Chapitre 7 Entre texte, scène et jeu, quelles approches analytiques du texte de théâtre en 3e et en 2e ?

Isabelle De Peretti

Chapitre 8 Quand « on fait Molière »… : quelles pratiques effectives d’enseignement du théâtre dans le secondaire ?

Magali Brunel

Chapitre 9 Lire et analyser les œuvres littéraires avec le numérique

Magali Brunel & Claude Crusca

Quatrième partie Subjectivités lectrices et efforts interprétatifs : rôle des lectures éthiques et esthétiques

Chapitre 10 Quelle place pour les valeurs axiologiques dans les approches analytiques des textes littéraires ?

Cécile Couteaux

Chapitre 11 « Ce poème, vous le sentez ou toujours pas ? ». Quels enseignements d’une lecture participative lors de l’analyse de texte ?

Pierre Moinard

Chapitre 12 Place et rôle du Sensible dans les approches analytiques des textes littéraires

Sylviane Ahr

Chapitre 13 Des enjeux de la temporalité et des interactions langagières dans l’analyse des textes littéraires : une étude de cas

François Le Goff

En guise de conclusion

Chapitre 14 Pistes pour la recherche, la formation et l’enseignement

Équipe pelas

Chapitre 15 Exploiter un corpus de vidéos dans la formation en didactique de la littérature : le cas de séances de poésie en 3e

Christine Boutevin