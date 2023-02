Annie Jourdan, Le rendez-vous manqué. Germaine de Staël une femme d’influence face à Napoléon

Parmi les opposants à l’Empire, aucun ne fut aussi sévèrement traité que Germaine de Staël. De 1803 à 1812, l’auteure de Delphine et Corinne ou l’Italie fut bannie, confinée à quarante lieues de Paris puis condamnée à ne plus quitter son château de Coppet en Suisse.

Tout avait pourtant bien commencé et la jeune femme n’avait pas ménagé ses efforts pour séduire le Héros d’Italie. Jusqu’à ce jour du 3 janvier 1798 où leur premier face-à-face donna le ton à ce qui deviendra un affrontement sans fin entre l’Empereur et la femme la plus influente de son temps, au cœur de toutes les expériences, de toutes les réflexions sur les Lumières ou la Révolution.

En suivant ce duo improbable, aventureux et impétueux, ce livre revisite la vie mouvementée de Germaine de Staël. Ses amours et ses amitiés éclairent la personnalité de celle que l’on a surnommée depuis l’impératrice de la pensée, éprise du grand général. Tout aurait dû rapprocher ces deux êtres, amoureux de gloire et désireux d’entrer dans l’histoire. Dans un récit vivant, Annie Jourdan raconte ce combat étonnant et méconnu.

À l’épreuve du bannissement, Germaine de Staël fera la découverte de la censure et des limites du pouvoir impérial.

