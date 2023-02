Les croisements intermédiaux dans les arts audiovisuels et interactifs (revue Syn-Thèses 15, 2024)

Appel à contributions

Syn-Thèses 15 (2024) : Les croisements intermédiaux dans les arts audiovisuels et interactifs



Directeurs de publication invités :

Loukia Kostopoulou (Université Aristote de Thessaloniki), Maria-Ilia Katsaridou (Université Ionienne)



L'art exprime et met en lumière des problèmes sociaux. Il est fréquent que les cinéastes soient influencés par d'autres artistes ou médias et que ces influences se reflètent dans leur travail. Bruhn et Gjelsvik (2008) soulignent les affinités du cinéma avec d'autres médias : « Comme le cinéma partage son matériau de base avec la photographie (l'exposition d'une image sur un film photographique), il a parfois été décrit comme une reproduction mécanique et directe de la réalité, mais les débuts du cinéma empruntaient beaucoup aux arts du spectacle traditionnels ». En outre, les auteurs soulignent l'influence de formes narratives telles que la littérature – et plus particulièrement le roman – sur la structure du cinéma narratif. Les artistes d'avant-garde se sont fortement inspirés de la structure des textes littéraires, en imitant des parties de leur structure dans le texte filmique. Cette imitation pourrait prendre la forme d'une incorporation de chapitres dans le film avec l'intertitre correspondant qui informe le public sur le thème du chapitre. En reproduisant certaines fonctions des textes littéraires au cinéma, les cinéastes ont réussi à créer un effet de distanciation sur le public. D'autres médias importants tels que la musique, l'opéra, l'architecture, la photographie, la peinture (Ibid.) et, plus récemment, les médias numériques, ont fortement influencé le cinéma au fil des années et ont conduit à concevoir le cinéma comme un média mixte.

Le cinéma devient également plus interactif, sous l'influence des jeux vidéo et d'autres médias interactifs, créant ainsi de nouvelles façons de faire participer et d'immerger le public.

Les études intermédiales découlent d'un intérêt pour les phénomènes « interesthétiques » (Bruhn et Gjelsvik 2018). Le concept a un lien plus étroit avec l'esthétique et « l'idée "d'arts frères" » (Pethö 2018). Pethö, s'appuyant sur le concept de paragone de la Renaissance, sur le célèbre essai Laocoön de Lessing (1767) et sur l'idéal wagnérien de Gesamtkunstwerk (1849) – c'est-à-dire d’une œuvre d'art totale – explique que cette rivalité entre différentes formes d'art est l'une des précurseurs de l'intermédialité. L'idée du mélange des formes d'art était également un critère nécessaire pour les avant-gardes dites historiques du début du XXe siècle, car elle les aidait à « atteindre les objectifs artistiques et politiques/spirituels les plus élevés » (Bürger 1984, cité dans Bruhn et Gjelsvik 2018). En fait, les artistes d'avant-garde ont proclamé que ce mélange de formes d'art serait au profit de l'avancement de l'art et se sont donc engagés avec ferveur dans des expériences intermédiales (Kostopoulou 2023).



Dans le prochain numéro de la revue Syn-Thèses, nous proposons d'aborder le sujet de l'intermédialité dans les contextes audiovisuels et interactifs. Les questions suivantes pourraient être abordées :



- questions théoriques de l'intermédialité dans les arts audiovisuels et interactifs



- perspectives synchroniques et diachroniques de l'intermédialité



- influences littéraires et théâtrales sur les médias audiovisuels et interactifs



- transformation des médias et intermédialité dans les arts audiovisuels (cinéma, télévision, animation, documentaire, etc.)



- transformation des médias et intermédialité dans les arts interactifs (jeux vidéo, théâtre interactif, etc.)



- expérimentation et pratiques intermédiales dans l'art d'avant-garde



- rôle du spectateur

—



Soumission des résumés :

Veuillez soumettre un résumé de 500 mots et une courte notice biographique (100 mots) aux deux directeurs d’édition avant le 30 avril 2023.



Soumission des articles :

15 octobre 2023, Loukia Kostopoulou (lkostop@frl.auth.gr) et Maria-Ilia Katsaridou (mkatsaridou@gmail.com).



Langues : français, anglais, grec.



Normes de rédaction : https://ejournals.lib.auth.gr/syn-theses/about/submissions#authorGuidelines