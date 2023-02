Pierre Drieu La Rochelle, Drôle de voyage et autres romans (éd. J. Hervier, S. Guegan, F. Saenen)

Proche des surréalistes, ami de Malraux, écrivain, critique littéraire, directeur de La Nouvelle Revue française, Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) a joué un rôle considérable dans la vie intellectuelle française de l’entre-deux-guerres et de l’Occupation.



Accompagnés d’un dictionnaire inédit, les six romans rassemblés pour la première fois dans ce volume offrent autant d’éclairages sur la personnalité complexe d’un grand témoin de son temps. L’Homme couvert de femmes raconte une partie de campagne qui donne lieu à une méditation sur la vacuité des relations amoureuses. Une femme à sa fenêtre met en scène l’un des plus beaux personnages féminins de Drieu. L’auteur y combine l’exaltation de la passion et l’engagement politique. Dans Drôle de voyage, un jeune mondain passe sans enthousiasme d’une conquête à l’autre. La fantaisie orientale Beloukia est une véritable lettre d’amour située dans une Bagdad imaginaire. Conçu autour de l’opposition entre l’homme d’action et l’artiste, L’Homme à cheval est un authentique roman d’aventures moderne. Enfin, Les Chiens de paille confronte un industriel gaulliste, un garagiste communiste, un médecin collaborateur, un patriote à la tête d’un chantier de la jeunesse et un trafiquant du marché noir.



« La contradiction des sentiments individuels et des idées générales est le principe même de toute humanité », écrivait Drieu dans son Journal. Le présent volume permet de redécouvrir ce paradoxe qui est au coeur d’une oeuvre controversée.

Les éditeurs

Stéphane Guégan est historien d’art, critique littéraire et conseiller scientifique auprès de la présidence du musée d’Orsay. Il est notamment l’auteur de Caillebotte. Peintre des extrêmes (Hazan, 2022).



Auteur de Drieu la Rochelle. Une histoire de désamours (Gallimard, 2018), Julien Hervier a publié de nombreux textes inédits de Drieu, ainsi que d’importants travaux sur Ernst Jünger.



Frédéric Saenen a publié des essais sur Pierre Drieu la Rochelle et le genre pamphlétaire. Il est également rédacteur en chef de la Revue générale.