Femmes, féminisme, genre, sexualités. Nouveaux enjeux dans les études littéraires (Univ. Paris Est Créteil)

Femmes, féminisme, genre, sexualités.



Nouveaux enjeux dans les études littéraires

Séminaire animé par



Christine Planté (Université Lyon 2, IHRIM) et Damien Zanone (Université Paris Est Créteil, LIS)

Deuxième semestre 2022-2023 : séances les 9 février, 24 mars et 9 juin 2023

Cinq ans après #MeToo, le débat sur les violences faites aux femmes dans nombre de sociétés contemporaines est toujours aussi vif, l’interrogation critique laisse peu de secteurs indemnes et concerne particulièrement la culture, la recherche et l’enseignement. Le retentissement sur les études littéraires est perceptible dans le canon, dans les programmes, les thématiques, les rééditions. Quelles sont les approches employées pour aborder ces objets nouveaux, ou renouvelés ? Quelles relations entretiennent-elles – ou non – avec les études développées antérieurement : les études sur les femmes, les études féministes, les études de genre, et les études sur les sexualités ? Quels sont leurs apports, leurs limites, leurs débats ou leurs éventuels points aveugles ?



Le séminaire propose d’aborder ces questions à partir de recherches récentes ou en cours, individuelles ou collectives, que leur présentation pourra situer par rapport à ces différents termes, qui n’impliquent pas les mêmes points de vue, mais qui sont historiquement liés et que le moment présent appelle à articuler avec une intensité nouvelle. Il s’agit d’interroger la littérature au prisme du genre, mais aussi le genre au prisme de la littérature.



La première séance reviendra sur les représentations de la prostitution, dont les enjeux sont éthiques, sociaux et esthétiques ; la deuxième sur la présence d’une théorie littéraire féminine à la Belle-Époque, et sur la possibilité de la désigner comme telle ; une troisième sur une littérature lesbienne, qu’il est aussi souhaitable de rendre visible que problématique d’enfermer dans cette catégorisation.

Programme



Séance 1, jeudi 9 février 2023, 16h-19h, à l’UPEC, salle Erasme (i3-218)



Figures de la prostitution dans la littérature française du xixe siècle



– Présentation du séminaire par Christine Planté et Damien Zanone ;



– Lucie Nizard (Université Paris Cité) : « Obscurs objets du désir. Figures de prostituées dans le roman de mœurs du second xixe siècle » ;



– Nicolas Duriau (Université Libre de Bruxelles/FNRS) : « Une figure aux cent noms/“sans nom” : parler des prostitutions masculines en littérature française, au xixe siècle ».





Séance 2, vendredi 24 mars 2023, 14h-17h, à l’UPEC, salle Erasme (i3-218)



Théorie(s) littéraire(s) féminine(s) à la Belle Époque



Séance coordonnée par Lucile Dumont (EHESS, CESSP-CSE), Camille Islert (UPEC, LIS) et Wendy Prin-Conti (Académie française)



– Introduction par Christine Planté et Damien Zanone ;



– Camille Islert et Wendy Prin-Conti : présentation de Théorie littéraire à la Belle Époque. Enjeux et perspectives, dossier à paraître sur le site Fabula en mars 2023 ;



– Lucile Dumont : « La Belle Époque, période de reconfiguration de la critique et de la production théorique » ;



– Table ronde (participant·es à confirmer).





Séance 3, vendredi 9 juin 2023 après-midi (horaire et lieu à confirmer)



Littératures lesbiennes ?



– Aurore Turbiau (Sorbonne Université, CRLC) : « Existe-t-il une littérature lesbienne ? » ;



– Table ronde autour du volume Écrire à l’encre violette. Littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours, Paris, Éditions Cavalier Bleu, « Convergences », 2022. Avec Alexandre Antolin, Manon Berthier (UPEC, LIS et EUR FRAPP), Camille Islert (UPEC, LIS), Margot Lachkar (Université Paris 8, LEGS / Université de Vienne), Aurore Turbiau ;



– Alexandre Antolin (ALITHILA, Université de Lille ; ITEM) : « “Où perche-t-elle, la censure ? Quelles sont ses habitudes, ses tics, ses manies ?” la censure éditoriale de Ravages de Violette Leduc ».