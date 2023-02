Insurgé.e.s ! Regards sur celles et ceux de la Commune de Paris de 1871 (dir. Anne Yanover et Laure Godineau)

Catalogue de l’exposition du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard (9 décembre 2022 – 6 mars 2023) de Saint-Denis.

La Commune de Paris (18 mars-28 mai 1871) a profondément marqué l’histoire et les esprits. Insurgé·es ! réunit les très riches collections du Musée d’art et d’histoire Paul Eluard et des fonds patrimoniaux de la médiathèque du Centre-ville de Saint-Denis. Des œuvres phares ou méconnues sont dévoilées, parfois pour la première fois. Des créations contemporaines viennent encore enrichir cette perspective.

Les événements, et les mémoires qui les ont transmis, sont approchés à hauteur d’hommes, de femmes, d’enfants, qu’ils soient célèbres ou moins connus, identifiés ou anonymes, individus ou collectifs. Des personnalités de tous horizons sont invitées à partager leurs regards en toute subjectivité. Chacun·e peut ainsi puiser dans cet ensemble polyphonique pour se faire sa propre idée.

L’ensemble révèle à quel point cette histoire interroge notre société : république, démocratie, souveraineté populaire, liberté et autorité, émancipation, travail, rapports de genre, violence, mémoire collective... La Commune inspirerait-elle encore ?

Avec les textes de Laure Godineau, Anne Yanover, Michel Cordillot, Michèle Riot-Sarcey, Jean-Louis Robert, Mathilde Larrère, Éloi Valat, Chloé Leprince, Wilhelm Dinesen, Jean-François Dupeyron, Sylvie Aprile, Sylvie Braibant, Jacqueline Lalouette, Emmanuel Fureix, Raspouteam, Maxime Jourdan, Pierre-Henri Zaidman, Marie Rondou, Marc César, Quentin Deluermoz, Michèle Audin, Ernest Pignon-Ernest, Éric Fournier, Hélène Lewandowski, Bertrand Tillier, Jean Allemane, Sidonie Verhaeghe, Julien Donadille, Jean-Baptiste Epain, Anne Roche, Ludivine Bantigny, Sergio Vega, Raphaël Meyssan, David Lescot, Anouk Colombani