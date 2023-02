Ramuz en pleine nature

Après un sommaire consacré à Charles Ferdinand Ramuz, silence(s), bruit(s), musique(s), qui donnait à lire les actes des journées de Genève organisées en 2017 par Sylviane Dupuis et Martin Rueff, les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes d'une nouvelle journée d'études consacrée en 2021 à Ramuz et la nature. Perceptions et interdépendances, à l'initiative de Noël Cordonier pour la Fondation C. F. Ramuz, et à la suite de l'anthologie des Écrits sur la nature, florilège (Loches, La Guêpine, 2021) publiée par Jean-Louis Pierre. Construite pendant la première moitié du XXe siècle, l’œuvre de Ramuz est en effet l’une de celles qui, en langue française, représentent, travaillent, discutent le plus intensément les rapports de l’humain avec son environnement. L’éventail de ceux-ci décrit la nature comme une puissance aveugle indifférente à l’homme (c’est la pente fataliste de bien de ses intrigues) mais également comme une entité dont la fragilité ravive sa beauté et invite à la saluer.