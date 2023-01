Charles Ferdinand Ramuz, Écrits sur la nature. Florilège (éd. Noël Cordonier, Jean-Louis Pierre)

Textes choisis et présentés par Noël Cordonier et Jean-Louis Pierre.

C’est à partir de son ancrage géographique — voire géologique — que Ramuz s’est construit et a bâti son œuvre. Ce florilège contient les extraits parmi les plus significatifs concernant son rapport à la nature.Ils sont empruntés aussi bien à des textes autobiographiques, à des articles et essais, qu'à des récits.

Omniprésente, actrice à l’égal d’un personnage dans ses textes de fiction, la nature est fondamentale pour l’homme privé, pour ses rapports à l’écriture et pour l’essayiste.

C'est à l’aune de la nature que Ramuz évalue les idéologies de son temps et condamne l’homme moderne qui agit en prédateur et il lui oppose, en réaction, le paysan traditionnel comme modèle d’équilibre dans les rapports avec l’environnement. Posant la nature au coeur du débat politique, il avertissait que, si, apparemment, la nature se laisse faire, elle prépare un « terrible retour de manivelle ». En 1935 !

Noël Cordonier, Président de la Fondation C.F. Ramuz. Professeur émérite de la Haute École pédagogique du canton de Vaud (2001-2015). Enseignant et chercheur de littérature française à l’Université de Lausanne ( 1986-2015).

Jean-Louis Pierre, Président fondateur des Amis de Ramuz (1980-2015), Président d’honneur. Professeur honoraire de lettres modernes, il a consacré ses travaux à mieux faire connaître la vie et l’oeuvre de Ramuz. Docteur ès lettres, il crée en 2012, avec quelques amis, les éditions de la guêpine.