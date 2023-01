Une histoire des enseignant.es en danse, XVIIe-XXIe s. (Projet ANR_EnDansant, Valenciennes)

Enseigner la danse

(France, Europe, fin XVIIIe s-premier tiers du XXe siècle)



Journées de recherche et d’expérimentation organisées dans le cadre du projet ANR EnDansant,

« Pour une histoire des enseignant∙es en danse »

Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes, 29-30 juin 2023.



Ces nouvelles journées de recherche et d’expérimentation proposent d’interroger la construction du métier d’enseignant.e en danse, les conditions et les lieux de son exercice entre la fin du XVIIIe siècle et le premier tiers du XXe siècle, dans une perspective d’histoire sociale, culturelle et économique. Après la disparition des corporations en mars 1791 (décret d’Allarde), les gens de métiers doivent faire face à une situation nouvelle sur le plan social, économique et politique pour exercer leur art. Dans le contexte d’une recomposition des groupes sociaux et d’une libéralisation des activités en général, les pratiques de corps se transforment ainsi que l’intérêt que pouvaient leur porter les pouvoirs, les institutions, les particuliers, les professionnel∙les ou encore les amateurs. Comment repérer ces artisans du corps dans l’économie du spectacle, des divertissements et des loisirs, comment définir les contours et les transformations de leur activité et mesurer la place qu’ils occupent dans les villes et les provinces entre la fin du XVIIIe et le premier tiers du XXe siècle ?



Nous sommes particulièrement intéressé∙es par les propositions de communication portant sur :



® L’identité professionnelle des professeurs et enseignant∙es en danse : formations et qualifications, réseaux, genres, attachements à une institution, pratiques libérales ou privées, appartenances à un ou plusieurs regroupements professionnels (sociétés, associations, académies…), circulations, rencontres, carrières et trajectoires, les prémices d’organisations syndicales et de défense du métier.



® Les conditions de l’enseignement de la danse : contrats, revenus, structuration de l’emploi, réseaux, polyvalence de l’activité d’enseignement avec d’autres types de savoir-faire (création artistique ou autres métiers en lien ou non avec la pratique d’enseignement) mais aussi les conditions matérielles de l’enseignement (locaux, chauffage, qualité du sol, luminosité, etc.)



® Les lieux de l’enseignement et de la transmission en danse : théâtre, studio, bal, salon, maison ou appartement, académie militaire, université, école et lycée, école de danse, gala, gymnase.



® La comparaison avec d’autres professions qui enseignent avec le corps : musique, chant, théâtre, sport, armée, éducation.



® Des aires et des échelles diverses : nous cherchons à identifier aussi bien les déplacements des enseignant∙es en danse à l’échelle du quartier ou de la ville qu’à l’échelle internationale. Une attention particulière sera portée aux propositions qui mettent en lumière la mobilité de ces professionnel∙les.

—



Ces journées d’étude se déroulent dans le cadre du projet ANR EnDansant, consacré à l’histoire des enseignant∙es en danse du XVIIe siècle à nos jours, en France et en Europe. Elles seront aussi l’occasion de partager les résultats issus d’une deuxième année d’enquête et incluront des temps d’expérimentation pratique sur la base de sources historiques. Elles s’adresseront aussi bien aux chercheur∙euses qu’aux praticien∙nes de la danse et de son enseignement.



Les propositions de communication (de l’ordre de 800 mots), pour des interventions d’environ 25 minutes, sont à envoyer à l’adresse : endansant.anr@uphf.fr pour le 17 mars 2023 au plus tard. Si vous souhaitez inclure une présentation pratique, merci de le signaler. Une réponse sera donnée fin mars.



Comité scientifique :



- Emmanuelle Delattre-Destemberg (MCF en histoire contemporaine, Université Polytechnique Hauts-de-France / LARSH-CRISS),



- Marie Glon (MCF en danse, Université de Lille / CEAC),



- Camille Paillet (Ingénieure de Recherche, Université de Valenciennes/LARSH)



- Guillaume Sintès (MCF en danse, Université de Strasbourg / ACCRA).



URL de référence : https://endansant.hypotheses.org