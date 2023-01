Hervé Mazurel, Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit (rééd.)

Le 26 mai 1828, Kaspar Hauser fit son apparition sur une place de Nuremberg. Ce jeune homme, qui semblait avoir 16 ou 17 ans, savait à peine marcher et n’avait pas cinquante mots en bouche. La rumeur enflant, il devint bientôt l’« orphelin de l’Europe » et demeure l’un des plus célèbres « enfants sauvages ».

Arraché au berceau, séquestré quinze années durant dans une cave obscure, coupé de la nature comme des autres humains, Hauser était vierge de toute socialisation. Rien ne le reliait à son temps et à son groupe, pas davantage à sa génération et à son sexe. Habitant un corps étrange, il était doté d’une sensorialité inouïe et d’une intense vie émotionnelle. Et ce jusqu’à ce qu’il vienne au monde une seconde fois et apprenne douloureusement les mœurs et usages de son temps.

Sans délaisser le mystère de ses origines et l’énigme de son assassinat, ce livre révèle, derrière cette vie minuscule, sans équivalent connu, un cas majuscule saisi à la croisée des sciences sociales et des disciplines de la psyché. Éclairant nos façons d’arraisonner le monde, l’examen approfondi de cette trajectoire aberrante dévoile ainsi, en contrepoint, jusqu’à quelles secrètes profondeurs le social-historique s’inscrit d’ordinaire en chacun de nous.

Historien des affects et des imaginaires, Hervé Mazurel est maître de conférences HDR à l’Université de Bourgogne. Codirecteur de la revue Sensibilités (Anamosa), il est notamment l’auteur de Vertiges de la guerre et de Kaspar l'obscur ou l'enfant de la nuit. Il a dirigé avec Alain Corbin une Histoire des sensibilités.

Accéder en ligne à la Table des matières et à la première édition de l'ouvrage, via Cairn…