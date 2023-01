Paola Codazzi, Martina Della Casa, André Gide, aujourd’hui

De la bande dessinée à la musique, du théâtre à la photographie, sans oublier la botanique et la gastronomie, les deux cycles de rencontres « Gide Remix » (Mulhouse, 2018-2020) nous ont permis de découvrir les écrits du Prix Nobel sous un autre jour, à la croisée de la littérature, de l’art et des sciences. Au moment où son œuvre entre dans le domaine public, le présent volume rend compte de cette réflexion collective, menée par des créateurs, des spécialistes et jeunes chercheurs de différentes disciplines.

« Je n’écris que pour être relu », tel est le vœu exprimé par Gide dans son Journal des Faux-monnayeurs. Pour relever le défi, voici un recueil composé de textes, entretiens, photos d’archives et images inédites, représentatif d’une oeuvre qui continue à nous interpeller et à inspirer de nouvelles formes de création. Cette idée très gidienne de multiplier les points de vue et les perspectives, de tenter de mettre en question ce qui est acquis, nous essayons aujourd’hui de la redécouvrir, de la réinterpréter, et surtout, de la partager avec un public plus large.



Contributions de : Charlotte Butty, Paola Codazzi, Clara Debard, Alessandro De Cecco, Martina Della Casa, Arnow Dousse, Nikol Dziub, Paola Fossa, Robert Kopp, Jérôme Lereculey, Roselyne Liechty, Dominique Massonnaud, Lorenzo Mileti Nardo, Delfina Parodi, Ambre Philippe, Francesco Rossi, Peter Schnyder, Véronique Scius-Turlot, Sara Sorrentino, Pierre Thilloy, Paola Travers, Augustin Vœgele.

Sommaire

Introduction



Représenter la littérature.

Les Caves du Vatican d’André Gide



Remixer un classique.

To Gide or not to Gide…



Goûts et saveurs livresques.

André Gide : voyage au bout de la faim



Portraits revisités.

Le « contemporain capital » vu par ses jeunes lecteurs



Racines, fleurs et plantes.

Gide et la botanique



Les Nourritures terrestres en scène.

Je te parlerai de tout / Ti parlerò di tutto



André Gide nous interroge.

« Interviews imaginaires »



(En)quêtes africaines.

« Gide et l’Afrique-Équatoriale française »



Paludes : immersion sonore.

Entre parodie et mise en abyme.