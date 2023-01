Le voyage en orient de Dorgelès

En 1927, l’auteur des Croix de bois, qui a déjà publié un récit de voyage en Indochine, s’embarque pour le Moyen-Orient pour le compte d’une revue littéraire française. En trois mois, Roland Dorgelès parcourt l’Égypte, la Syrie et le Liban ainsi que la Palestine, suivant ainsi le parcours rendu célèbre par Chateaubriand, Nerval et Lamartine au siècle précédent. Pourtant, bien des choses ont changé depuis l’ère romantique : l’Empire ottoman n’est plus, la Syrie et le Liban sont désormais sous mandat français et la Palestine est métamorphosée par l’installation massive des Sionistes. Dans La Caravane sans chameaux dont Maéva Bovio vient de proposer une nouvelle édition (UGA éd., également accessible en ligne via OpenEdition), il livrait un récit de voyage hanté par la mémoire littéraire de ses prédécesseurs, en exposant ses émerveillements et ses désillusions devant un Moyen-Orient en pleine mutation. Rappelons au passage de cette Caravane le récent sommaire consacré par la revue Nord' à Roland Dorgelès (accessible en ligne via Cairn).

(Illustr. : Emmanuel Gondouin, Palmiers, 1922).