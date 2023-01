Roland Dorgelès, La Caravane sans chameaux 

En 1927, l’auteur des Croix de bois, qui a déjà publié un récit de voyage en Indochine, s’embarque pour le Moyen-Orient pour le compte d’une revue littéraire française. En trois mois, il parcourt l’Égypte, la Syrie et le Liban ainsi que la Palestine, suivant ainsi le parcours rendu célèbre par Chateaubriand, Nerval et Lamartine au siècle précédent. Pourtant, bien des choses ont changé depuis l’ère romantique : l’Empire ottoman n’est plus, la Syrie et le Liban sont désormais sous mandat français et la Palestine est métamorphosée par l’installation massive des Sionistes. Dans ce récit de voyage haut en couleur mais hanté par la mémoire littéraire de ses prédécesseurs, Roland Dorgelès expose avec la verve qui le caractérise ses émerveillements et ses désillusions devant un Moyen-Orient en pleine mutation. Précédé d’une préface et complété par des notes explicatives et un dossier critique de Maéva Bovio, éditrice du texte, ce livre est la première réédition de La Caravane sans chameaux depuis 1948.

Roland Dorgelès (1885-1973), journaliste, écrivain, dont l’œuvre est principalement inspirée par sa vie de bohème à Montmartre.