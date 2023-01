Georges Sand, La Ville noire

Dans une ville de forges et de papeteries, se joue le destin de plusieurs ouvriers et ouvrières. Leur sort est-il tout tracé, ouvrier un jour, ouvrier toujours ? Peuvent-ils espérer s’établir à leur compte, voire s’enrichir et devenir patrons ? Mais à quel prix ?

Sept-Épées, un jeune ouvrier talentueux, rêve d’ascension sociale. Tonine, au contraire, s’attache aux siens, les aide, les aime, et ne voudrait pour rien au monde les quitter. En dépeignant leurs amours et leurs errances, Sand compose l’un des premiers romans dédié au monde du travail et interroge les aspirations ouvrières: contre l’ascension individuelle qui perpétue la domination, elle défend l’utopie d’une élévation de la classe ouvrière par la solidarité.