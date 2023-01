Stéphanie Sauget, Le cercueil de verre du Père Lachaise

À l’origine de cet ouvrage, une étrange collection de lettres, écrites entre les années 1890 et les années 1930, et adressées au cimetière du Père-Lachaise. Elles proviennent de Paris, d’Angleterre, d’Autriche, d’Italie, d’Amérique, de Belgique… Leurs auteurs sont soldat, veilleur de nuit, berger, journaliste. Tous expliquent avoir eu vent par la presse qu’une princesse russe (dans les courriers du xixe) ou une riche héritière américaine (dans ceux reçus dans l’entre-deux guerres), décédée, avait promis sa fortune à celui qui accepterait de tenir compagnie à sa dépouille, pendant un an, dans un caveau de verre…

Et si la princesse, ou l’héritière, n’ont jamais existé, les articles de presse, eux, sont réels. Canular ou légende urbaine ? Quoiqu’il en soit, pendant un demi-siècle, l’histoire circule et renaît, preuve flagrante du pouvoir de la presse.

L’ouvrage suit le fil de ce « conte » moderne, en retrace le parcours et les métamorphoses, et s’intéresse à ce que cela dit d’un sujet rarement évoqué de manière aussi frontale : le devenir du cadavre dans les sociétés contemporaines, l’aménagement spatial et matériel que symbolise le tombeau et l’attention que nous portons aux morts. La légende du cercueil de verre est ici utilisée comme une voie d’accès à cette « boîte noire » qu’est l’imaginaire occidental contemporain de la « dernière demeure ».

Stéphanie Sauget est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Tours, spécialiste de l’histoire des imaginaires sociaux.