V. Ferrer, E. Refini & L. Vaillancourt (dir.), Représentations de soi à la Renaissance

La question du sujet n’en finit pas d’alimenter les plumes des historiens, des philosophes et des littéraires. Si l’on n’affirme plus vraiment que l’individu est l’une des réalisations majeures de la Renaissance européenne, les études les plus récentes persistent à interroger les moyens d’expression d’une subjectivité fuyante. Dans leur continuité, ce volume collectif se propose de reconsidérer le sujet à la Renaissance à travers le prisme de la rhétorique, des formes et des genres. Il entend repenser cette notion problématique en examinant le rôle joué par l’écriture dans la représentation de soi, comme instrument herméneutique, comme outil stratégique d’affirmation ou de dissimulation, comme quête d’une identité d’auteur. Il s’intéresse plus précisément à l’image de soi que construit le texte à destination du lecteur, aux modalités d’une hypothétique « subjectivité littéraire », toujours difficile à identifier et à définir.

Véronique Ferrer (Directeur d'ouvrage)

Véronique Ferrer est professeure de littérature du XVIe siècle à l’Université Paris Nanterre, spécialiste de poésie, des réformes et de la Bible.

Eugenio Refini (Directeur d'ouvrage)

Eugenio Refini est professeur à la New York University, spécialiste de la réception de l’antiquité classique et des rapports entre poésie et musique.

Luc Vaillancourt (Directeur d'ouvrage)

Luc Vaillancourt est professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, spécialiste d’épistolographie, écriture de soi, et écrits de la Nouvelle-France.