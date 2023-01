Raffaele Ruggiero, Jean-Baptiste Vico. La carrière d’un homme de lettres dans la Naples des Lumières

Suivre « pas à pas » et « avec franchise » toute la série de ses études : c’est précisément ce que Vico (1668-1744) se proposait de faire dans son autobiographie Vie de Giambattista Vico écrite par lui-même, parue en 1728.



Mais, parce que placée dans la perspective de la polémique contre la diffusion du cartésianisme à Naples, cette reconstruction a posteriori eut pour effet de léguer une image du penseur toute orientée vers un but : la conception de la Science nouvelle.



Rompant avec cette artificielle perspective, Raffaele Ruggiero raconte une autre histoire de Vico. Il rend leur pleine autonomie à toutes les expériences intellectuelles du savant penseur : sa formation, ses études juridiques, son engagement littéraire, son invention d’une nouvelle rhétorique de la science. Il révèle la multiplicité des inspirations culturelles qui ont façonné sa physionomie unique de philosophe et d’écrivain, et l’articulation complexe de ses intérêts scientifiques destinés à remodeler l’encyclopédie des savoirs à l’aube de la modernité.



Convoquant toutes ses œuvres, le replaçant dans son contexte, celui d’un protagoniste de la République des Lettres à l’époque des Lumières, Raffaele Ruggiero expose le rapport ambigu et passionnant de Vico à ses sources et à ses fantômes polémiques.

Table des matières

Introduction



Chapitre I : « Un enfant devenu son propre maître ». La carrière d’un autodidaskalos

Chapitre II : Un « étranger dans sa patrie ». Les trois premiers « auteurs » et le discours De nostri temporis studiorum ratione

Chapitre III : Le De antiquissima Italorum sapientia et le quatrième « auttore »

Chapitre IV : Le Droit universel, le premier aperçu de la question homérique, le concours pour la chaire de droit

Chapitre V : La Science nouvelle « sous forme négative » et la Science nouvelle de 1725. La correspondance et l’oraison funèbre pour donn’Angela Cimmino

Chapitre VI : La Science nouvelle de 1730 (et les vicissitudes éditoriales de Vico entre les Vici vindiciae et le discours De mente heroica)

Chapitre VII : La Science nouvelle de 1744



Conclusion



Appendices

I. Les Raisonnements sur la Loi des Douze Tables et sur la lex regia

II. Jules Michelet interprète de Vico

Bibliographie

Éditions des œuvres de Vico

Traductions françaises des oeuvres de Vico

Outils lexicographiques

Études

Index des noms

